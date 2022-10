Quali tipologie di orecchini stanno bene con i capelli corti e lunghi

A volte basta poco per modificare in meglio il nostro look. Un piccolo particolare, un dettaglio, come un orecchino, scelto con cura e precisione, può davvero fare la differenza.

Nell’estetica di un volto, infatti, l’orecchino è la gemma che valorizza il tutto. Spesso, infatti, l’orecchino è un punto luce brillante, che attira lo sguardo di chi ci sta di fronte.

Esistono tante tipologie diverse di orecchini, che variano per forma, colori e dimensioni. Oltre a scegliere quelli che più ci piacciono esteticamente, la nostra scelta dovrebbe seguire anche alcune regole di stile.

Uno degli aspetti che dovrebbe maggiormente vincolare la nostra decisione è il taglio di capelli. Il problema è che, spesso, si trascura questo punto, finendo per ottenere l’effetto contrario da quello sperato.

In particolari condizioni, infatti, gli orecchini verranno completamente oscurati dai capelli, e nessuno li noterà.

Per evitare questo risultato controproducente, scopriamo che orecchini dovremmo scegliere per il nostro caso.

Quali tipologie di orecchini stanno bene e vanno più di moda

Prenderci cura di noi stessi è un atto di profondo amore che non dovremmo mai dimenticare di eseguire. Una delle parti del corpo a cui dedichiamo maggiore attenzione sono i capelli. Molti cercano di mantenerli sempre sani e lucenti, magari utilizzando maschere naturali per eliminare la secchezza delle punte.

Per valorizzare al meglio il nostro taglio di capelli, però, dovremmo anche fare attenzione alla scelta degli orecchini. Ci sono, infatti, linee guida diverse da seguire, soprattutto in base alla lunghezza dei nostri capelli.

Cosa abbinare a capelli lunghi, lisci o ricci

Chi ha capelli lunghi dovrebbe puntare su orecchini molto visibili. Il capello lungo, infatti, che sia riccio o liscio, tende a oscurare tutto ciò che non sia molto evidente.

Per questo motivo, l’idea sarà scegliere dei pendenti, ancora meglio se dotati di strass, diamantini o perle. Questo modello di orecchini, infatti, regalerà una luce immensa al volto, e catalizzerà l’attenzione di tutti.

Il consiglio in più per chi ha i ricci è quello di optare per dei cerchi, in cui i capelli sicuramente non si impiglieranno.

Ecco cosa scegliere per i capelli corti

Chi ha i capelli corti, invece, dovrebbe preferire dei bellissimi orecchini a clip vintage anni ’60. Questi non necessitano di buchi alle orecchie, poiché sono dotati di una vera e propria clip che si chiude a pinza sul lobo.

Ne esistono di diversissime forme, alcune anche molto colorate e appariscenti.

Anche gli orecchini piccoli d’oro e d’argento sarebbero perfetti, anche perché sono facili da pulire anche se dovessero annerirsi.

Con i capelli corti, però, potremo scegliere anche dei pendenti o degli orecchini lunghi. Questi, infatti, saranno liberi di muoversi senza vincoli, catturando così tutta la luce possibile. Ecco quali tipologie di orecchini stanno bene in abbinamento a questa lunghezza di capelli. Questi modelli, infatti, daranno dinamicità al nostro look, e ci faranno apparire ancora più belle e luminose.