Il coronavirus uccide, ed ancora per molto l’unica arma a disposizione sarà rappresentata dalla prevenzione. Dall’uso della mascherina al distanziamento sociale dato che con l’arrivo sul mercato dei vaccini ci vorrà tempo prima che ci possa essere un’immunizzazione su larga scala. Inoltre, solo tra qualche anno sarà possibile conoscere con ragionevole certezza quali effetti nefasti avrà causato il Covid sulla salute ed anche sulla psiche delle persone che, contagiate dal virus, poi sono guarite.

Al riguardo, infatti, quali sono per il Covid gli effetti psicologici anche devastanti sulle persone? Perché il contagio innesca isolamento e solitudine con ripercussioni negative sul benessere mentale. A partire dagli stati di ansia e passando, nei casi più gravi, pure per la depressione. E per veri e propri sintomi post-traumatici causati, per esempio, dalla perdita di un familiare, di un parente o di un amico a causa del coronavirus.

Quali sono per il Covid gli effetti psicologici anche devastanti sulle persone?

Nei prossimi anni, inoltre, bisognerà tra l’altro valutare l’impatto che la pandemia di coronavirus avrà generato a livello comportamentale nei bambini e negli adolescenti. Perché per i giovani e per i giovanissimi la solitudine da confinamento e la reclusione domestica può avere alla lunga conseguenze psicologiche.

Passando invece agli adulti, la paura spesso vince sul virus stesso. In quanto è diffusa nelle persone la paura irrazionale non solo di rischiare di essere contagiati, pure prendendo tutte le precauzioni. Ma anche e soprattutto di trasmettere il Covid a familiari, parenti ed amici senza saperlo.

Con la conseguenza che si manifestano sintomi psicopatologici e compulsivi che spaziano dalla frustrazione alla corsa all’accaparramento di cibo nei supermercati. E passando per un pessimismo di fondo che porta al cosiddetto pensiero catastrofico. Un pensiero che poi, tra l’altro, sfocia nella totale sfiducia. Pure quando sul coronavirus si leggono le notizie e gli aggiornamenti da fonti di informazione ufficiali e istituzionali.