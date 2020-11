Mettere d’accordo i gusti dei grandi e dei piccini è sempre complesso, ma per il pranzo della domenica esiste una fantastica e deliziosa ricetta. La domenica è la giornata dove le tre generazioni della famiglia pranzano assieme: nonni, genitori e figli tutti sotto lo stesso tetto. Ma cosa si può mangiare di domenica a pranzo che mette d’accordo grandi e piccoli?

Fantastico piatto unico che mette d’accordo grandi e piccoli

Il piatto unico per la domenica è l’insalata di polpo e patate. Il polpo è una carne molto pregiata, ma dura. Infatti per renderlo morbido richiede una preparazione accurata. Appena pescato deve essere battuto a lungo e poi cotto molto lentamente a tegame aperto. Si consiglia sempre di scegliere gli esemplari maschi, perché sono più gustosi e morbidi.

Pulire il polpo può essere un po’ complicato, e non bellissimo da vedere, perché bisogna rimuovere gli occhi, il becco, l’osso e poi bisogna svuotarlo. Tutti questi passaggi si possono evitare se si acquista un polpo già pulito dal pescivendolo. Una volta dunque pulito il polpo è possibile iniziare a cucinare questo fantastico piatto unico che mette d’accordo grandi e piccoli.

Insalata di polpo e patate

Prendere il polpo pulito e cuocerlo in acqua bollente con un pizzico di sale a fuoco molto basso, per circa 30 minuti fino a quando non diventa tenero. Una volta tenero, lasciar raffreddare, spellare e poi tagliare in pezzi. Nel mentre lessare le patate, poi sbucciarle e tagliarle a cubi. Metterle poi in un’insalatiera e versare un po’ di vino bianco. Il vino serve a non far assorbire troppo olio alle patate. Poi unire il polpo, aggiungete sale se necessita e pepe, cospargere con rosmarino e infine condire con olio. Una volta fatto il fantastico piatto unico è pronto per essere servito a tavola.

