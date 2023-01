Su ben 49 smartphone WhatsApp non funziona più: ecco quali

Nuovo anno, nuovi aggiornamenti, ciò che è vecchio si butta via. E così su diversi smartphone dal 31 dicembre 2022 WhatsApp ha smesso di funzionare. E così la tecnologia corre più veloce della luce, forse anche troppo

Un 2023 pieno di sorprese. E speriamo che coloro che hanno uno smartphone troppo vecchio se ne siano fatto regalare uno nuovo, perché sennò resteranno senza WhatsApp. Infatti, dal 31 dicembre 2022 su ben 49 telefoni cellulari la nota app per mandare messaggi di Meta svanirà. E così addio a messaggi vocali, GIF, gruppi, foto, chiamate e tanto altro. Ma anche alle truffe e alle catene fastidiose. Possiamo forse vivere senza? Dall’utilizzo spasmodico dello smartphone sembrerebbe proprio di no.

Ormai il telefonino è parte della nostra quotidianità e il mandare continui messaggi è sempre più frequente. Ore e ore di conversazioni proprio come se si stesse con la persona con cui si sta parlando. Un’applicazione che ha rivoluzionato di certo la comunicazione tra le persone. E oggi sentire una persona che vive dall’altra parte del Mondo è sicuramente più facile e gratuito.

Spesso accade che quando si ha un telefono ormai datato e che non è più possibile aggiornare, allora è necessario prenderne uno nuovo. Questo perché le applicazioni presenti non riescono più a funzionare. Altre volte invece sono proprio le app che non lavorano più su dispositivi con una versione di software considerata ormai obsoleta.

Su ben 49 smartphone WhatsApp non funziona più

Gli smartphone sono più di 40 e tra questi troviamo anche due modelli di iPhone e sette Samsung Galaxy. Dal gennaio 2023, infatti, l’app di messaggistica ha smesso di funzionare su tutti quei dispositivi nei quali è presente un software che non è in grado quindi di mantenere in esecuzione l’applicazione di Mark Zuckerberg.

Per funzionare, i dispositivi dovranno essere compatibili con il sistema iOS 12 per quanto riguarda la Apple e Android 4.1 per il robot verde, secondo quanto ha dichiarato TuttoAndroid. Si ricorda che il sistema operativo Android viaggia non solo su smartphone Samsung, ma anche ad esempio su LG, Huawei e Sony.

La lista dei telefoni

Tra i primi della lista, che è abbastanza lunga, troviamo l’iPhone 5 e l’iPhone 5c. Questi sono stati i primi iPhone ha supportare la tecnologia 4G e sono usciti rispettivamente nel 2012 e nel 2013. Quindi 11 e 10 anni fa. Anche tra i Huawei troviamo alcuni modelli, come ad esempio l’Ascend D, il D1, D2, G740, Mate e P1.

Tantissimi poi anche i modelli di LG Optimus e anche i tre modelli Sonyé: Xperia Arc S, miro e Neo L. Infine, tanti i modelli Samsung come Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core e il Samsung Galaxy S2 e S3 mini. La lista è molto lunga e infatti su ben 49 smartphone WhatsApp non funziona più.