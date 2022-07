Per le vacanze estive chi risiede in Italia non ha di certo bisogno di andare al mare in qualche spiaggia estera. Questo perché il nostro Paese per il turismo balneare non è davvero secondo a nessuno. Sia accedendo alle spiagge libere, sia a quelle gestite e attrezzate. Il che significa che, per farsi il bagno in spiagge da sogno non è mai necessario fare molta strada per arrivarci.

Basti pensare che in regioni come la Sicilia, la Calabria, ma anche la Liguria e la Sardegna ci sono spiagge che sono oggettivamente definite come tra le più belle del Mondo. Vediamo allora quali sono fornendo, inoltre, pure qualche informazione pure su quelle che sono alcune delle spiagge da sogno che si trovano, invece, all’estero.

Quali sono le spiagge da sogno e perché spesso non è necessario fare molta strada per arrivarci

Nel dettaglio, partendo in Italia dalle isole, la Cala Rossa di Favignana, in Sicilia, è una delle più belle spiagge nel nostro Paese. Senza dimenticare la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa, bella da spezzare il fiato. Così come spettacolari sono alcune cale della Sardegna. A partire dalla Cala Mariolu, passando per la Spiaggia di Cala Coticcio e per la Cala Goloritzé.

Su quali sono le spiagge da sogno in Italia questa è la risposta, ma non finisce qui. In quanto, chi quest’estate andrà in vacanza in Calabria dovrebbe fare un vero e proprio tour delle spiagge di Tropea. Mentre in Liguria la Baia del Silenzio, a Sestri Levante, è allo stesso modo accreditata tra le spiagge più belle d’Italia.

Quali sono le spiagge più belle all’estero

Per le vacanze estive all’estero, invece, vediamo quali spiagge sono così belle da visitare almeno una volta nella vita. È chiaro che la lista è davvero lunga e quindi c’è solo l’imbarazzo della scelta, ma ci sono alcuni Paesi che sono oggettivamente riconosciuti tra i più belli del Mondo per le loro spiagge e per il loro mare.

Ovverosia, su tutti, il Brasile e l’Australia, ma anche le Hawaii, Cuba e la Jamaica. Lo stesso dicasi per gli Stati Uniti d’America con la California e con la Florida. Per esempio, per il turista che si reca in vacanza in Florida è praticamente d’obbligo fare una tappa a Miami Beach. Con le bellissime spiagge che, tra l’altro, sono state spesso la location di molti film e di molte serie televisive di successo.

