Per una corretta alimentazione non occorre solo assumere in maniera bilanciata le proteine, i grassi e i carboidrati, ma è fondamentale pure l’apporto di sali minerali. In altre parole, per vivere bene e più a lungo, per la corretta alimentazione pure l’apporto costante di sali minerali è fondamentale per la salute dell’organismo.

Il tutto fermo restando che l’apporto corretto di sali minerali varia da soggetto a soggetto. Quindi, può essere fissato correttamente sempre e solo rivolgendosi a un nutrizionista. Anche in ragione dell’eventuale presenza di patologie o intolleranze ad alcuni alimenti.

L’assunzione corretta ed equilibrata di sali minerali garantisce all’organismo il bilanciamento idrosalino. Permettendo così di mantenere in salute le cellule e i tessuti del nostro corpo unitamente a corrette funzionalità chiave come quelle legate al sistema nervoso e a quello muscolare. Detto questo, vediamo allora quali sono i sali minerali più importanti e anche in quali cibi questi si trovano in maggiore quantità.

Quali sarebbero i minerali più preziosi e più importanti per la salute del nostro organismo grazie al cibo che mangiamo

Nel dettaglio, il calcio, il fosforo, il potassio, il ferro, il sodio e lo zinco, ma anche lo iodio, il magnesio, il cloro e il selenio sono sali minerali che si possono assumere con i cibi e che sono importanti per la saluta del nostro organismo.

Questa è infatti la risposta riguardo a quali sarebbero i minerali più preziosi e più importanti. Con il sodio e con il cloro che si trovano nel comune sale da cucina. Mentre il latte e i suoi derivati sono noti a tutti per essere ricchi di calcio. Vediamo allora in quali cibi trovare gli altri sali minerali sopra indicati.

In quali alimenti si trovano sali minerali come il fosforo, il ferro, lo iodio e il magnesio

I cereali, i legumi, il pesce e anche la frutta secca, invece, spiccano tra i cibi che sono ricchi di fosforo, mentre il ferro si trova nelle carni e nelle uova. I frutti di mare spiccano tra i cibi che sono ricchi di zinco. Così come per fare il pieno di magnesio ci sono i vegetali a foglia verde. Infine, tra i cibi dove è presente il selenio segnaliamo il fegato di manzo, la bistecca di manzo e anche i salumi come il prosciutto. Mentre per lo iodio, oltre che nel sale marino, questo si trova pure nei crostacei e nei molluschi.

Approfondimento

Sarebbero questi gli alimenti ideali da mangiare per integrare sali minerali e vitamine durante il caldo estivo