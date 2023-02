Nuovo rimbalzo dei mercati azionari internazionali, e ora i nodi verranno al pettine da subito: falso segnale ribassista oppure da ora in poi si tornerà a scendere? La risposta non è semplice anche se al momento gli swing dei prezzi sembrano dare indicazioni precise. Quali sono le reali intenzioni dei mercati azionari?

Negli ultimi due giorni cosa è cambiato?

Dopo il forte scivolone dei giorni della scorsa settimana, fra ieri ed oggi i prezzi hanno tentato di riportarsi al rialzo. Possiamo dire che l’impresa sia riuscita? No, perlomeno non ancora. Infatti, il trend in corso continua a essere ribassista. Quindi, se guardiamo ai grafici, possiamo subito affermare che il rimbalzo potrebbe/dovrebbe avere le ore contate. Sarà così?

La risposta non è semplice e nemmeno scontata.

Procediamo per gradi.

Alle ore 16:53 della seduta di contrattazione del 28 febbraio leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

15.403

Eurostoxx Future

4.248

Ftse Mib Future

27.530

S&P500

3.973,27.

I mercati americani continuano a mostrare debolezza superiore rispetto agli altri.

Quali sono le reali intenzioni dei mercati azionari? Ecco cosa monitorare

Da situazioni di incertezza come quelle attuali, spesso i mercati sono usciti con esplosioni di momentum ed accelerazioni dei prezzi. Se il copione verrà rispettato, i prezzi in ossequio alla tendenza in corso, dovrebbero continuare a scendere.

Come regolarsi? Non si può far altro che attenzionare i livelli di resistenza.

Nuovi rialzi con chiusure di sedute superiori a:

Dax Future

15.585

Eurostoxx Future

4.303

Ftse Mib Future

27.925

S&P500

4.053.

Se invece, da oggi il ribasso tornerà a prendere il sopravvento, gli obiettivi da raggiungere per/entro il 6 marzo saranno i seguenti:

Dax Future

14.800 e poi 14.343

Eurostoxx Future

4.059 e poi 3.915

Ftse Mib Future

25.890 e poi 24.575

S&P500

3.715 e poi 3.330.

Nonostante quindi il rumore di fondo degli ultimi due giorni, lo scenario non è cambiato. Per il momento le previsioni di breve termine, in accordo con la tendenza, sono ancora ribassiste.

