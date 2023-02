Ecco i segni zodiacali che non si lasciano manipolare mai da nessuno, controlla se c’è anche il tuo

I rapporti con gli altri dovrebbero essere improntati al rispetto reciproco e consentire massima libertà di azione e pensiero. Eppure vi sono persone che tendono a influenzare gli altri fino a spingerli a modificare carattere, abitudini, atteggiamenti e quant’altro. Un’abilità negativa che rischia di far presa su molti individui, ma fortunatamente non su tutti. Coloro dotati di un carattere molto forte difficilmente si lasceranno condizionare. Spostandoci sul piano astrologico, a non essere manovrabili sarebbero alcuni segni zodiacali dotati di una sicurezza tale che li rende ben saldi nel loro essere. Ecco quali sono.

Credere in sé stessi porta ad andare avanti per la propria strada anche quando qualcuno cerca di farci deviare. Sicuramente mettersi in dubbio ed essere pronti anche a cambiare non è certo negativo. Potrebbe diventarlo però quando si è troppo insicuri, perché individui meschini e narcisisti potrebbero approfittarsene per manipolarci e assecondare i propri interessi e scopi.

Vi sono però persone dalla forte personalità che difficilmente si lasceranno dominare. A influire sul carattere secondo l’oroscopo sarebbe anche il segno zodiacale di appartenenza che, di conseguenza, rende taluni immuni da qualsivoglia condizionamento. Se il nostro segno rientra tra questi ultimi dunque dovremmo essere in una botte di ferro.

Ecco i segni zodiacali che non si lasciano manipolare mai in nessun modo

Se è vero che spesso tra vittima e carnefice il limite è lieve, ciò non vale in questo caso. Infatti, uno dei segni più manipolatori rientra anche tra quelli impossibili da sviare. Si tratta dello Scorpione, un vero artista nella persuasione ma così orgoglioso e pieno di sé da tornare difficilmente sui propri passi. Dunque, figuriamoci la sua inclinazione nel rivedere la propria persona in funzione altrui. Molto più facile che avvenga il contrario.

Un ego smisurato non si può scalfire né espugnare, lo sa bene il Leone ben arroccato su sé stesso. L’unica legge che conosce è quella dettata dal proprio io, tutto il resto è fastidioso frastuono di cui sbarazzarsi. Il manipolatore che apre la sua gabbia rischia di finire sbranato, metaforicamente ovviamente.

Non andrà certo meglio con l’Ariete, uno dei leader dello zodiaco. A muoverlo è unicamente la propria volontà, ostinata e incentrata prettamente sui propri desideri e scopi. Ciò che per lui conta è solo ciò che pensa e vuole l’Ariete stesso, non cederà di un millimetro. I giochetti vanno bene solo quando a dirigerli è lui.

Delle vere teste dure

Testardaggine è sinonimo di Toro nello zodiaco. Non lasciamoci ingannare dalla sua aria bonaria, con lui non la si spunta. Ha principi e valori ben saldi a cui ancorarsi e sui quali non transige assolutamente. Quando incontra qualcuno che non li condivide cambia strada.

Ogni Capricorno quando si alza al mattino ha ben chiaro cosa fare ed essere non solo nella propria giornata ma nella propria vita. Bisogna essere davvero degli illusi se si pensa che si possa influenzare, sarebbe come cercare di sradicare una quercia centenaria a mani nude. Chiunque cerchi di condizionarlo o frenarlo rappresenta un ostacolo, da superare e oltrepassare.

Chiudiamo con la Vergine, molto ansiosa ma soprattutto pignola. Ha un’alta considerazione di sé, molto meno degli altri, che difficilmente corrispondono ai suoi canoni di perfezione. Il manipolatore troverà ben poco materiale, molto più facile si dia alla fuga per sfinimento.

Ecco i segni zodiacali che non si lasciano manipolare mai e che non conoscono tentennamento alcuno.