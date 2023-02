Latte e succhi in Tetra Pak. Abbiamo sempre sbagliato a versarli. Da ora niente più sprechi

Vediamo come versare correttamente latte e succhi dal Tetra Pak con un semplice trucco. Possiamo evitare che cada del liquido e ottenere un flusso uniforme.

A volte, quando si versa il latte o il succo di frutta dal Tetra Pak, può succedere che il liquido fuoriesca in modo incontrollato. Prima di capire come mai succede ciò, vediamo perché si usa così tanto il cartone in Tetra Pak.

Cos’è il Tetra Pak e com’è nata l’idea di inventarlo?

Il Tetra Pak è stato inventato dall’imprenditore svedese Ruben Rausing e dal suo socio Erik Wallenberg nel 1944. Rausing ha avuto l’idea di sviluppare un nuovo tipo di contenitore per alimenti dopo aver visitato uno stabilimento di latte in America. Lì ha notato i problemi di trasporto e conservazione del latte fresco. Il primo Tetra Pak è stato introdotto sul mercato nel 1952 in Svezia e da allora è diventato una delle confezioni più utilizzate al Mondo.

Il Tetra Pak è composto da carta, polietilene e fogli di alluminio. Esistono due tipi di Tetra Pak: uno per i cibi che vanno conservati a lungo e l’altro per quelli che scadono rapidamente, come il latte fresco. Le confezioni di Tetra Pak per i cibi a consumo rapido come il latte non contengono alluminio. Mentre contengono alluminio quelle per i succhi di frutta, che hanno una data di scadenza più lunga. L’alluminio aiuta a mantenere l’ambiente sterile in cui si trova il liquido, garantendo una migliore conservazione. Ma vediamo come mai il liquido fuoriesce a volte in modo incontrollato dalla confezione.

Latte e succhi in Tetra Pak: come versarli correttamente

Nell’utilizzare una confezione in tetra Pack, prima di tutto, verifichiamo la data di scadenza. In questo modo eviteremo eventuali problemi di salute. Poi puliamo la superficie del Tetra Pak con un panno umido e giriamo il tappo di plastica per accedere al contenuto.

In genere è a questo punto che il succo esce a getto o sussultando, finendo sulla tavola o fuori del bicchiere o della tazza. L’errore che si commette è di versare il liquido dal lato sbagliato. Il tappo si trova in genere ad una delle estremità del Tetra Pak. Per evitare la fuoriuscita incontrollata del liquido, è importante che il beccuccio di fuoriuscita sia verso l’alto. Questo consente all’aria di entrare nella confezione senza creare pressione e assicura un flusso uniforme di liquido.

Invece in genere si versa il liquido con il tappo più vicino al bicchiere, cosa che fa entrare l’aria nella confezione provocando una fuoriuscita a sussulti del suo contenuto. Versarli nel modo giusto, sarà anche un piccolo risparmio, evitando gli sprechi. Inoltre non ci sarà da pulire il pavimento o il tavolo dal succo caduto.

Alcuni consigli importanti

Una volta versati latte e succhi in Tetra Pak, chiudiamo nuovamente il tappo e riponiamo la confezione in frigorifero. Così il contenuto si mantiene fresco più a lungo.

Inoltre, una volta aperta la confezione, è meglio consumare latte o succo entro il tempo consigliato sulla confezione, per prevenire contaminazioni batteriche.

Seguendo questi semplici passi, potremo versare correttamente il latte o il succo di frutta dalla confezione di Tetra Pak.