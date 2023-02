Cosa accadrà oggi a Wall Street e sui mercati? Rimbalzo del gatto morto o inverte?

Dopo alcuni giorni di ribasso e un segnale confernato in tal senso in seguito alla chisura di seduta della scorsa settimana, ieri i mercati americani hanno cercato una reazione. Cosa significa quello che è accaduto ieri? Rimbalzo del gatto morto o inverte nuovamente al rialzo? Cosa accadrà oggi a Wall Street e sui mercati?

Le tendenze cambiano solo con un pattern di inversione

Inflazione, tassi di interesse e recessione. Sono queste le preoccupazioni che attanagliano gli investitori. Si continua a guardare con attenzione ai dati economici per capire quale possa essere la strada che i mercati azionari intraprenderanno nelle prossime settimane.

La seduta di contrattazione di Wall Street del 27 febbraio si è chiusa in rialzo e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

32.889,09

Nasdaq C.

11.466,98

S&P500

3.982,24.

Il segnale rialzista si è affievolito nel corso della seduta di contrattazione, e tirando le somme con i nostri algoritmi, non ravvisiamo la formazione di uno swing rialzista. La tendenza in corso di brevissimo continua a rimanere impostata al ribasso, almeno per il momento.

Cosa accadrà oggi a Wall Street e sui mercati?

Fino a quando non si formerà un’inversione rialzista, negando il segnale della scorsa settimana, gli obiettivi che potrebbero essere raggiunti per/entro il 6 marzo saranno i seguenti:

Dow Jones

32.000 e poi 30.599

Nasdaq C.

11.000 e poi 10.440

S&P 500

3.715 e poi 3.330.

Oggi invece, cosa potrebbe invece far ripartire i prezzi al rialzo? Chiusure di sedute odierne superiori a

Dow Jones

33.190

Nasdaq C.

11.566

S&P 500

4.018,5.

I prezzi si trovano in una situazione di incertezza di brevissimo, ma il segnale in corso è ribassista, e al momento non ci sono ragioni che facciano pensare che tale direzione possa cambiare.

Ribadiamo comunque, che il movimento ribassista di brevissimo, molto probabilmente lascerà spazio a una fase rialzista, che fra alti e bassi fisoglogici, durerà per l’intero anno e oltre.

Il peggio dovrebbe essere stato lasciato già alle spalle.

