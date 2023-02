Primavera in vacanza: le 2 bellissime città europee dove si alloggia e mangia con prezzi davvero bassi

Potremo soddisfare la nostra voglia di viaggiare senza esagerare con le spese visitando queste 2 meravigliose città europee, simbolo della bellezza nel Mondo.

In questi giorni è tornato il grande freddo, anche se, fino a pochi giorni fa, sembrava arrivata la primavera. Quest’ultima inizierà veramente il 20 marzo, e con essa i fiori inizieranno a germogliare sugli alberi e gli uccellini a cinguettare. La primavera è la stagione della rinascita, quella durante la quale gli animali escono dal letargo e si risvegliano dal torpore invernale.

E, come gli animali, anche noi ci “risvegliamo” in un certo senso, riprendendo il contatto con la natura. Questa rinnovata voglia di uscire, spesso, combacia anche con un’innata voglia di viaggiare. Esplorare nuovi mondi e culture, navigare tra tradizioni di diverso tipo e scoprire paesaggi nuovi è sempre una grande emozione. È per questo che molte persone stanno già iniziando ad organizzare le proprie vacanze di Pasqua, e non solo.

In generale sono tantissime le persone che stanno pensando di regalarsi un bel weekend fuoriporta o, perché no, una vera e propria vacanza di mezza stagione. Di seguito parleremo di 2 città meravigliose che i giovani scelgono per i loro prezzi bassissimi.

Primavera in vacanza: fatti conquistare da queste città mediterranee ricche di colori e profumi che attirano turisti da ogni parte del globo

La primavera è la stagione perfetta per viaggiare. Non fa né troppo caldo né troppo freddo, e spesso c’è il clima tiepido perfetto per godersi un bel viaggio.

Chi ci tiene ai propri risparmi, però dovrebbe stare ben attento alle mete che sceglierà. Un buon compromesso per chi vuole viaggiare e trascorrere la primavera in vacanza a basso costo è scegliere queste 2 bellissime città europee con prezzi contenuti.

La bellissima capitale affacciata sul mare

Una delle città da non perdere assolutamente è La Valletta. È la capitale di Malta, visitabile con un itinerario ben organizzato anche in 2 o 3 giorni. Qui potremo visitare la Concattedrale di San Giovanni, con i suoi splendidi pavimenti in pregiatissimo marmo e le volte meravigliosamente affrescate.

Si pensi che, in questo edificio a dir poco eccezionale, sono anche conservate 2 bellissime opere di Caravaggio. In questa terra, infatti, l’incredibile artista si rifugiò a seguito dell’omicidio di un uomo. Oltre alla Concattedrale di San Giovanni, dovremo visitare anche il centro storico della città, che ospita più di 300 monumenti e che è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

E non dimentichiamo il Palazzo del Gran Maestro e i Giardini di Barrakka. I prezzi per visitare questi luoghi splendidi si aggirano tutti intorno ai 10-15 euro, un costo davvero concorrenziale.

Una fervente città della coloratissima Spagna

Quando si pensa alla Spagna è difficile non immergersi subito mentalmente in un’atmosfera giovane, fresca e colorata. La Spagna è una terra perfetta per chi vuole fare una bella vacanza senza spendere una fortuna, visitando borghi deliziosi o optando per una delle città più famose. Una di queste è Valencia, città cosmopolita ricca di fascino e vitalità.

Oltre alla Cattedrale Santa Maria di Valencia, posta propria in centro città, potremo visitare anche la Città delle Arti e delle Scienze. Questo complesso architettonico ultramoderno è così bello che attira turisti curiosi da tutto il Mondo. Sia Valencia che La Valletta sono città perfette per trascorrere una primavera in vacanza, alla scoperta 2 dei luoghi più belli di sempre.