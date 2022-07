Quali sono le proprietà dell’olio extravergine d’oliva e perchè non si tratta solo di un condimento per i cibi

Per l’uso alimentare, è uno pilastri della dieta Mediterranea ed è spesso indicato e definito come una sorta di elisir di lunga vita. Ci riferiamo, nello specifico, all’olio extravergine d’oliva per il quale l’Italia è uno dei maggiori e dei migliori produttori al Mondo. Proprio per la qualità del prodotto e grazie anche al clima ideale e alle tecniche di produzione (spesso artigianali) che si tramandano di generazione in generazione. Ovverosia di padre in figlio.

In più, l’olio extravergine di oliva non è solo l’alimento che non deve mai mancare nelle zuppe e per condire le insalate, ma ha pure delle spiccate proprietà benefiche. Anche quando questo si utilizza lontano dalla cucina. Vediamo allora di approfondire questo importante aspetto.

Quali sono le proprietà dell’olio extravergine d’oliva e perché non si tratta solo di un condimento per i cibi

Nel dettaglio, l’olio extravergine di oliva è una vera e propria miniera di antiossidanti. Ovverosia, di sostanze che, in maniera naturale, sono in grado di difendere il nostro corpo dall’invecchiamento precoce. E questo perché gli antiossidanti assunti con il cibo aiuterebbero nella lotta contro i radicali liberi. Ma non finisce qui, in quanto l’olio extravergine di oliva, al di fuori e lontano dalla cucina, è pure un antico rimedio della nonna. Vediamo allora come, quando e perché.

Perché questo alimento spicca tra gli antichi rimedi della nonna

L’olio extravergine d’oliva spicca tra gli antichi rimedi della nonna perché ha proprietà cosmetiche, idratanti e, tra l’altro, anche curative, lenitive e benefiche. Per esempio, si usa l’olio extravergine d’oliva contro le bruciature e per combattere la secchezza cutanea.

Così come l’olio extravergine d’oliva secondo gli antichi rimedi della nonna sembrerebbe un naturale antirughe e pure una sorta di unguento contro i reumatismi e contro le distorsioni. In più, le nonne usano l’extravergine pure come sollievo contro il mal d’orecchio, e come prodotto per favorire dalle orecchie l’estrazione dei tappi di cerume.

L’olio extravergine di oliva, inoltre, è un elemento di base per preparati cosmetici naturali. Il che significa che, come rimedio naturale, l’olio extravergine di oliva non è solo l’elisir di lunga vita a tavola, ma è pure un elisir di bellezza. Basti pensare che si applica l’olio d’oliva pure ai capelli sfibrati o comunque ai capelli che sono danneggiati dallo smog. Dunque, ecco quali sono le proprietà dell’olio extravergine d’oliva

