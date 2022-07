Fare le pulizie domestiche non è certo uno spasso, ma vivere in una casa ordinata, splendente e profumata ripaga di ogni fatica. Nella nostra tabella di marcia, per mettere al tappeto la sporcizia, solitamente a darci più filo da torcere possono essere sia la pulizia del bagno che quella dei vetri. Il primo è un ricettacolo di germi, batteri, calcare e muffa.

In particolare, oltre a fughe, piastrelle, lavabo e rubinetteria, dovremmo lustrare il water per eliminare incrostazioni e sbiancare il fondo, avendolo sempre come nuovo. I vetri, invece, attirano polvere e macchie come se avessero una calamita incorporata e si trovano praticamente dappertutto, sulle finestre e nei moderni box doccia.

Come dicevamo, la loro pulizia può risultare particolarmente complicata e lunga, per via di quegli aloni che sembrano sparire ma che in controluce si continuano a vedere. Nonostante ciò, esisterebbero diversi rimedi che prometterebbero di avere un effetto lampo e antialone, come quello che scopriremo nell’articolo di oggi, preso in prestito dalle nostre nonne.

Per pulire i vetri di finestre e doccia senza aloni non alcol e detersivo per piatti ma questo efficace rimedio della nonna

Tra i rimedi fai da te per vetri brillanti, a prova di riflesso, ce ne sarebbero due di fama quasi universale. Il primo è l’alcol, quella sostanza rosa e dall’odore pungente che avrebbe un’efficace azione lucidante ma non la stessa azione sgrassante. Il secondo è il detersivo per piatti che, al contrario, sarebbe un ottimo sgrassante ma sarebbe carente dal punto di vista dello “splendido splendente”. Usandoli, quindi, avremmo un effetto pulito sempre a metà e dopo tanti sforzi potremmo non essere soddisfatti del risultato.

Per ovviare a questo problema, però, ci sarebbe un’alternativa, ripescata dai preziosi consigli delle nonne, rapida perché senza risciacquo e indolore perché non richiederebbe grande fatica.

Si tratterebbe di una miscela a base di:

400 ml di acqua distillata, fondamentale per non lasciare tracce di calcare che spesso si trasformano in macchie;

1 cucchiaio di talco borato, per lucidare i vetri e lasciare un buon profumo in casa;

il succo di un limone, sgrassante e igienizzante naturale.

Uso

Per pulire i vetri di finestre e doccia senza aloni il primo passo da compiere è unire questi ingredienti all’interno di uno spruzzino. Una volta sopraggiunti mescoliamo per qualche istante in modo tale da far unire i liquidi e sciogliere la polvere. Poi, spruzziamo la miscela sul vetro, indistintamente di finestre e box doccia, partendo dall’alto e spostandoci verso il basso. Infine, passiamo un panno di cotone asciutto con movimenti circolari et voilà: i vetri dovrebbero essere brillanti e senza traccia di aloni.

