Nel periodo estivo, anche in alta stagione, non tutti hanno la possibilità di programmare delle lunghe vacanze. Sia perché le ferie sono già finite, in quanto sono state prese magari tra giugno e luglio, sia perché magari il budget a disposizione è alquanto limitato.

Pur tuttavia, anche solo per un weekend è sempre possibile programmare una gita fuori porta. Magari dal venerdì sera alla domenica sera per partire con il partner o in macchina con tutta la famiglia. Vediamo allora, restando chiaramente in Italia, quali sono i migliori posti dove andare per le gite fuori porta.

Quali sono le migliori gite fuori porta d’estate per trascorrere un felice weekend con il partner o con tutta la famiglia

Nel dettaglio, la scelta delle migliori gite fuori porta è chiaramente correlata al comune di residenza. Vediamo allora, per fissare le idee, dove andare per una gita fuori porta nel periodo estivo partendo da Roma, da Milano oppure da Napoli e dintorni.

In particolare, su quali sono le migliori gite fuori porta d’estate partendo da Roma, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per esempio, si potrebbe prendere il treno per fare tappa a Frascati, ad Ariccia, a Castel Gandolfo e ad Albano Laziale. In altre parole, il percorso in treno permette di fare nei dintorni della Capitale il giro dei Castelli Romani.

Come trascorrere un felice weekend nei dintorni di Milano e di Napoli

Per una gita fuori porta partendo da Milano, invece, una meta caratteristica è quella di Montevecchia. Che è uno splendido borgo della Brianza che è posizionato in una collina. La gita fuori porta a Montevecchia è in particolare perfetta per chi, rispetto alla vita milanese, vuole trascorrere un weekend nella pace e immerso nella natura. Il tutto senza dimenticare di visitare il Santuario sulla cima di Montevecchia.

Per chi preferisce invece andare sul sicuro per una gita fuori porta partendo da Milano, optando per le strutture attrezzate, allora la scelta non può che cadere sull’Idroscalo Milano. Che è un immenso parco per le famiglie, per il divertimento dei bambini e anche per gli sportivi. Visto che si possono fare davvero tanti sport d’acqua includendo pure quelli da traino.

Partendo da Napoli e dintorni, invece, la gita fuori porta estiva non si può non organizzare sulla costa. Con l’imbarazzo della scelta tra le tante località, come Capri, Ischia, Sorrento e Amalfi. Senza dimenticare, a Posillipo, l’incantevole area marina protetta di Gaiola.

