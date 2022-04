È proprio di questi giorni la pubblicazione del progetto di bilancio di Tiscali per il 2021. In estrema sintesi, possiamo dire che i ricavi sono stabili (a 144,2 milioni di euro, stabili rispetto ai 144 milioni di euro del 2020) e che c’è stato un miglioramento del risultato netto (pari a -20,6 milioni di euro, in miglioramento di 1,6 milioni di euro rispetto al 2020). Inoltre, l’indebitamento finanziario netto è risultato essere pari a -88 milioni di euro, in miglioramento di 4,1 milioni di euro rispetto al 2020.

Visti questi buoni numeri, quali sono le condizioni sotto le quali il titolo Tiscali potrebbe andare ad aggiornare i minimi storici?

A guardare il grafico, la situazione sul titolo è molto incerta. Le quotazioni, infatti, sono praticamente bloccate in area 0,0123 euro senza riuscire a capire da che parte muoversi.

Una chiusura settimanale superiore a 0,0135 euro potrebbe aprire le porte al raggiungimento dell’obiettivo più probabile in area 0,0156 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, gli ulteriori probabili obiettivi potrebbero andare a collocarsi in area 0,021 euro e 0,028 euro.

Al ribasso, invece, la conferma in chiusura di settimana di area 0,0123 euro potrebbe aprire le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 0,0099 euro. La massima estensione del ribasso, invece, si potrebbe andare a collocare in area 0,0036 euro.

È interessante notare come, dopo mesi in cui il titolo era visto come sopravvalutato dagli analisti, adesso è visto essere sottovalutato di circa il 55%. Il consenso espresso dalle raccomandazioni è mantenere.

Dal punto di vista della valutazione facciamo notare che, qualunque sia l’indicatore utilizzato, il titolo Tiscali risulta essere sopravvalutato. Da questo punto di vista, quindi, non ci sono molte speranze per i rialzisti.

Il titolo azionario Tiscali (MIL-TIS) ha chiuso la seduta del 6 aprile a quota 0,0117 euro, in ribasso del 6,40% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

