Proprio ieri ci chiedevamo quanto segue: il rialzo dei mercati è finito oppure questa è una piccola pausa di un paio di giorni?

Oggi è scaduto un nostro cluster di prezzo tempo ma questo durerà fino a domani, quindi tutto è ancora in gioco. Per il momento affermiamo fino a prova contraria: rialzo finito per i mercati nel giorno di setup.

Si tornerà su nuovi minimi? Tutto è possibile ma preferiamo attendere gli eventi fino a venerdì 8 aprile prima di “muoverci in un senso o nell’altro”.

Procediamo per gradi.

Alle ore 19:13 della giornata di contrattazione del giorno 6 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.151

Eurostoxx Future

3.741

Ftse Mib Future

23.790

S&P 500 Index

4.466,14.

Ora si scenderà fino a giugno?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 1 aprile.

Le proiezioni per la settimana in corso

Momento difficile e quindi si procederà day by day.

Rialzo finito per i mercati nel giorno di setup. I livelli che riporteranno i prezzi al rialzo

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 14.454. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 13.595.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.836. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.557.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 24.400. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 22.365.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.594. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.507.

Posizione di trading multidays in corso

Flat dall’apertura del 7 aprile e i nostri Trading Systems chiudono i Long dal 21 aprile.

Quale movimento potrebbe essere preventivabile per giovedì?

Apertura sui massimi e chiusura sui minimi.

