Le migliori idee per vestirsi a Carnevale in modo chic e divertente: guarda questi costumi!

Non sai come vestirti a Carnevale? Tranquilla, le idee per sfoggiare un abbigliamento d’effetto ci sono. Sono perfette sia per te che per la tua dolce metà e i bambini! Ecco i costumi più belli del 2023.

Il giorno di Carnevale è speciale per tante ragioni. I bambini sono a casa da scuola, in cucina si preparano dolcetti deliziosi e ci si può vestire in maniera a dir poco originale. Il costume, in effetti, è il pezzo forte di questa festa e sfoggiarne uno che sappia colpire è d’obbligo! Se anche tu sei in cerca di qualche spunto per il tuo look, sei nel posto giusto. Ecco cosa ti proponiamo per metterti almeno per un giorno nei panni dei personaggi che hai sempre amato!

Le migliori idee per vestirsi a Carnevale sono proprio queste!

Ognuno di noi potrebbe travestirsi con efficacia. Infatti, dei costumi che proporremo ce ne sono per tutti i gusti e tipologie. Ma partiamo con gli spunti per ragazze e signore. C’è una celebre figura che ha ottenuto fama e successo ultimamente: si tratta di Mercoledì Addams, protagonista dell’acclamata serie TV. Se ti ricordi la scena del ballo, potresti ricreare un look con un trucco simile a quello. Indossa il suo vestito (acquistabile sui siti di e-commerce), raccogli i capelli e metti un po’ di rossetto borgogna sulle labbra. Infine, applica sul viso un fondotinta dai toni chiari e preparati a sfilare per le strade!

Per chi sogna di diventare un’eroina, invece, c’è il mitico costume di Wonder Woman! Indossa gonna, mantello e diadema. Impreziosisci il tuo aspetto con un make up deciso e qualche accessorio. Eccoti pronta a rubare la scena! Altrettanto evocativo è l’outfit di Hermione Granger, la famosissima maghetta di Harry Potter. Ti basterà abbinare gonna nera, camicia bianca e sopra l’iconico mantello di Grifondoro: successo assicurato!

I travestimenti di coppia

Anche al tuo uomo piace travestirsi? Allora non pensarci due volte e acquista un bel costume di coppia! Per esempio, se ami i personaggi della Famiglia Addams potreste diventare Morticia e Gomez. Se per voi la colazione è un chiodo fisso, invece, potreste ricreare l’accoppiata vincente tra uova e bacon! E per finire, tra le migliori idee per vestirsi a Carnevale ce n’è una semplice e carina. In men che non si dica, infatti, potreste diventare due buffissimi pinguini!

Le proposte per i più piccoli

Anche i piccini hanno diritto a divertirsi! Per loro ci sono dei costumi davvero simpatici che piaceranno da impazzire. Pensa alla magia delle principesse Disney: sul sito ufficiale si possono comprare gli abiti di Biancaneve, Cenerentola e altre ancora. I maschietti, invece, potrebbero volersi vestire da personaggio dei fumetti: Paperino e Topolino sono speciali per chi segue le loro avventure animate. E se il sogno di tuo figlio è quello di trasformarsi in un supereroe puoi regalargli un bell’abito di Ironman, Ladybug o Batman!