Riuscire a far quadrare i conti a fine mese è una vera un’impresa, contando che dobbiamo affrontare spese fisse, come bollette, affitto o mutuo.

Scopriamo come spendere circa 5 € al giorno per la spesa e mettere in tavola delle pietanze economiche e sfiziose, perfette per tutta la famiglia.

Spendi solo 35 € a settimana per fare la spesa e preparare un menù straordinario per 4 persone

Rispettare il budget familiare è un obiettivo necessario, ma è davvero dura riuscire a gestire tutte le spese mensili. L’aumento dei generi alimentari non aiuta a rendere più semplice questa sfida e a volte capita di rinunciare ad una cena fuori o ad altri momenti ricreativi. La priorità è mettere in tavola un menù adatto a tutta la famiglia, che sia nutriente e sfizioso, senza spendere un patrimonio. Risparmiare sulla spesa, però, non significa scartare ingredienti genuini e freschi, piuttosto scegliere quelli di stagione. Anche se il tempo da dedicare in cucina scarseggia, mettere in pratica qualche piccolo trucchetto farà diminuire il budget per la spesa. Al posto di comprare prodotti pronti, infatti, l’ideale sarebbe prepararli con le nostre mani, ritagliando un paio di ore a settimana.

Basta inutili sprechi! Spendi solo 35 € a settimana per fare la spesa per tutta la famiglia

In questi casi avere una dettagliata lista della spesa ci aiuta ad evitare sprechi ed acquistare prodotti a caso, solo perché attratti dalla confezione. Anche se un alimento è in offerta non sempre è utile metterlo nel carrello, piuttosto valutiamo se sia indispensabile per i pranzi e le cene della settimana. Per accontentare i palati del partner e 2 figli, potremmo organizzare il pranzo con pasta, riso e minestre di verdure miste. Scegliamo marchi di convenienza e ortaggi di stagione per i condimenti che solitamente non superano i 3 € al kg. Mettiamo in dispensa pelati e passate di pomodoro, che sono un ottimo jolly per condire la pasta, con meno di 10 € a settimana avremo risolto il problema dei pasti a mezzogiorno.

Per la cena alterniamo legumi, torte salate, carne, pesce, uova, accompagnati da contorni a base di verdure o patate. Maiale, pollo e pesce azzurro sono i più economici e potremmo approfittare delle occasioni per comprarne a quantità e poi surgelarli. In questo modo spendi solo 35 € a settimana per fare la spesa ed acquistare gli ingredienti principali per i pasti.

I segreti per risparmiare

Per rendere le pietanze più appetitose, affidiamoci ad aglio, cipolle ed erbe aromatiche a basso costo. Invece di comprare le singole foglie dal prezzo elevato, teniamo delle piantine sul davanzale di casa e coltiviamole per averle sempre disponibili. Rispettiamo la stagionalità degli ortaggi e sicuramente risparmieremo non poco, acquistiamo zucca, bietola, verza, broccoli, finocchi e cicoria, utili per tantissime preparazioni. Una volta a settimana, con poco più di 1 €, potremmo fare il pane, ed evitare di comprarlo, e recuperiamo le verdure avanzate per realizzare burger sfiziosi.