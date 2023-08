Quali sono le 2 azioni che hanno fatto guadagnare tanto in una seduta in cui il Ftse Mib ha rapidamente girato al ribasso?

Dopo che per oltre metà della seduta le quotazioni del Ftse Mib si sono mantenute sopra la parità, all’improvviso la Borsa ha virato al ribasso chiudendo con un -0,57%. In questo contesto che ha visto solo undici titoli azionari chiudere con un rialzo superiore allo 0,10%, quali sono le 2 azioni che hanno fatto guadagnare tanto agli investitori? Da notare che questi due titoli azionari sono gli unici del Ftse Mib che tra le Blue Chip hanno chiuso con un rialzo superiore all’1%.

Quali sono le 2 azioni che hanno fatto guadagnare tanto? Ancora una volta al vertice dei migliori troviamo ERG. Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ERG (MIL:ERG) ha chiuso la seduta del 24 agosto a quota 24,94 €, in rialzo del 1,14% rispetto alla seduta precedente.

Le azioni ERG confermano il segnale rialzista registrato la seduta precedente e scattano ancora una volta al rialzo.Tuttavia, dal punto di vista volumi la seduta non rappresenta un evento eccezionale. Inoltre, il controvalore scambiato è diminuito rispetto alla seduta precedente.

A parte queste questioni, per potere parlare di rialzo potrebbe essere necessario attendere la rottura della resistenza in area 25,50 €. In questo caso il rialzo potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura.

Un segnale ribassista potrebbe scattare nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 24,36 €.

HERA conferma il segnale rialzista, ma il livello chiave deve essere ancora affrontato: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo HERA (MIL:HER) ha chiuso la seduta del 24 agosto a quota 2,728 €, in rialzo dell’1,04% rispetto alla seduta precedente.

Se la tenuta del supporto indicato in un precedente articolo aveva favorito la ripartenza al rialzo delle quotazioni, la conferma del segnale rialzista spinge le quotazioni verso area 2,888 €. È su questi livelli, poi, che si potrebbero decidere le sorti del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, area 2,9 € più volte ha in passato frenato l’ascesa delle quotazioni.

I ribassisti, invece, potrebbero nuovamente riprendere il controllo della tendenza nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 2,62 €.