2 idee eccezionali per prolungare le vacanze e trascorrere 3 giorni a settembre davvero low cost

Se sognate una fuga in una città europea, settembre è il mese ideale. Ecco due capitali da visitare 3 giorni questo mese, sfruttando il clima meno caldo e i prezzi più bassi.

Settembre è un mese ideale per scoprire le capitali d’Europa. Le temperature sono ancora miti, le giornate sono lunghe e il flusso turistico è meno intenso rispetto ai mesi estivi. Questo rende le città più vivibili e godibili, e permette di visitare più cose in meno tempo. Se avete voglia di una pausa dalla routine e di scoprire nuove culture, perché non approfittare di un weekend per visitare Londra o Madrid? Sono due città ricche di fascino, storia e vitalità, che offrono tantissime opportunità per tutti i gusti e le tasche. In questo articolo vi sveliamo perché settembre è il mese perfetto per visitare Londra o Madrid e quanto potrebbe costare.

2 idee eccezionali per trascorre 3 giorni in Europa

Madrid è una città vivace e cosmopolita, con un ricco patrimonio storico e culturale. In 3 giorni a Madrid, puoi visitare la Plaza Mayor, il Palazzo Reale, il Museo del Prado e la Gran Via. Puoi anche fare una passeggiata per il Retiro, il parco più grande della città, oppure visitare uno dei tanti musei e gallerie d’arte.

Il clima è mite e le giornate sono lunghe, quindi potrai goderti la città all’aria aperta. Il flusso turistico è meno intenso rispetto ai mesi estivi, quindi potrai visitare più cose in meno tempo. Ma quanto può costare dormire due notti a settembre nella capitale spagnola? Abbiamo fatto una ricerca sulle varie piattaforme e abbiamo scoperto alcuni pacchetti di 3 giorni, 2 notti, a metà settembre con volo, a meno di 100 euro, con partenza da Milano o da Roma.

3 giorni a Londra a settembre con meno di 70 euro

Londra è una città affascinante e multiculturale, con un’atmosfera unica al mondo. In 3 giorni a Londra puoi visitare la Torre di Londra, il Big Ben, Buckingham Palace e il British Museum. Puoi anche fare una crociera sul Tamigi, visitare uno dei tanti parchi della città, oppure assistere a uno spettacolo a teatro.

Visitare Londra a settembre è una scelta intelligente. Il clima è mite e le giornate sono ancora abbastanza lunghe, quindi potrai goderti la città all’aria aperta. Il flusso turistico è meno intenso rispetto ai mesi estivi. Ma quanto costa trascorre 3 giorni a Londra tra albergo e volo? Attraverso una ricerca sui portali dedicati ai viaggi abbiamo scoperto dei pacchetti di 3 giorni, 2 notti, con volo a partire da 70 euro. Questo prezzo si riferisce a partenze dall’aereoporto di Milano, se si parte da Roma i prezzi salgono leggermente. La sistemazione è in albergo a 2 stelle.

Il caro voli si combatte così

Quelle sopra illustrate sono solo 2 idee eccezionali per prolungare le vacanze a settembre. Londra e Madrid sono due città splendide che offrono ai visitatori un’esperienza indimenticabile. Ma offerte davvero incredibili si possono trovare anche per altri capitali europee. Basta cercare un po’ sui motori di ricerca e affidarsi alle varie offerte per tutte le tasche.