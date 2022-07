L’estate è la stagione della frutta più deliziosa e profumata. Le bancarelle del mercato e i negozi ortofrutticoli si riempiono di mille colori e profumi grazie alla grande varietà di frutta a disposizione. Siamo nel pieno della stagione delle pesche e possiamo usarle per realizzare tantissime delizie. Macedonie di frutta, soffici torte, incredibili crostate ripiene dal sapore unico e freschi dolci al cucchiaio sono soltanto alcuni esempi. In questo periodo, per via del gran caldo, cerchiamo di portare a tavola pietanze dalle preparazioni semplici e veloci. Anche oggi dunque suggeriremo un dolce tipicamente estivo che si prepara in pochi minuti. Per farlo useremo gli amaretti, un ingrediente che si sposa alla perfezione con le pesche. Perfetto per soddisfare il palato a fine pasto, questo cremoso dessert conquisterà grandi e piccini senza fatica.

Ingredienti

350 g di pesche;

170 g di zucchero a velo;

2 fogli di colla di pesce;

375 ml di panna fresca liquida;

una bacca di vaniglia;

50 g di amaretti.

Fresco ed estivo questo dolce con le pesche senza cottura, da preparare con gli amaretti anziché farle ripiene

Lasciamo da parte 2 cucchiai di panna liquida e mettiamo quella che resta in un pentolino. Aggiungiamo alla panna 120 g di zucchero a velo ed incidiamo la bacca di vaniglia con un coltello. Preleviamo i semi di vaniglia ed uniamoli nel pentolino insieme alla bacca. Mescoliamo con una frusta la panna, che non dovrà raggiungere l’ebollizione ma soltanto scaldarsi. Intanto, mettiamo in ammollo in acqua fredda un foglio di colla di pesce. Dopo circa 10 minuti, strizziamola e facciamola sciogliere nella panna tenuta da parte. Quando la colla di pesce sarà ben sciolta, uniamo il composto alla restante panna e mescoliamo per bene. Sbricioliamo gli amaretti e usiamoli per creare uno strato come base in un bicchiere. Versiamo il composto liquido nei bicchierini e lasciamo riposare nel frigorifero per almeno 4 ore.

Gelatina

Quando la panna cotta sarà ben soda, prepariamo la gelatina. Facciamo sciogliere l’altro foglio di colla di pesce in acqua fredda. Sbucciamo le pesche e frulliamole insieme allo zucchero a velo rimasto. Strizziamo la colla di pesce ed uniamola alle pesche frullate in un pentolino. Mescolando sempre a fiamma molto bassa si formerà la gelatina. Versiamone una quantità modesta sulla panna cotta già rassodata, spolverizziamo gli amaretti rimasti e lasciamo riposare per altre 3 ore in frigorifero.

Consigli

Fresco ed estivo questo dolce con le pesche è un’autentica bontà. Possiamo conservarlo al massimo per due giorni nel frigorifero. La consistenza cremosa della panna cotta in contrasto con la croccantezza dell’amaretto creano una sensazione piacevole al palato. Ricordiamo che è importante preparare la gelatina soltanto nel momento in cui la panna cotta sarà ben soda, altrimenti il dolce potrebbe rovinarsi. Infine, per guarnire il dessert usiamo qualche foglia di menta fresca e dei cubetti di pesca.

