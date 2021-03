Spesso si viene colti dalla voglia di cucina etnica. Le grandi città offrono sempre miriadi di soluzioni: ristoranti e supermarket di ogni tipo. La società italiana sta divenendo sempre più multietnica e questo fattore aiuta la sperimentazione gastronomica. Spesso tuttavia, quando si decide di cucinare qualcosa di etnico in casa, si ricade sulle stesse pietanze. Ecco un’idea originale per cucinare un piatto gustosissimo e poco conosciuto in Italia. Richiede un pò di tempo, ma di certo in questo periodo di emergenza Covid, il tempo è l’unica cosa che non manca.

Ecco gli ingredienti per i panzerotti africani dal buon gusto da far leccare i baffi:

400 grammi di farina 0

300 grammi di lenticchie

200 grammi di macinato di manzo

1 cipolla

un mazzetto di prezzemolo

cumino in polvere

1 litro di olio di semi di girasole

Procedimento per realizzare i samosa etiopi

Fare un impasto semplice con la farina, un po’ d’acqua e sale. L’impasto deve essere abbastanza compatto, ma comunque malleabile. Non deve essere appiccicoso. Avvolgerlo nella pellicola e farlo riposare in frigo per mezz’ora. Il tempo che servirà per cucinare la farcitura.

Tagliare una cipolla finemente e un paio di gambi di prezzemolo. Mettere tutto a soffriggere in olio d’oliva. Quando il soffritto sarà pronto, aggiungere la carne macinata e farla ben rosolare. Una volta rosolata, mettere le lenticchie secche. A questo punto aggiungere il sale, un pizzico di pepe e il cumino in polvere. Volendo si possono aggiungere anche altre spezie mediorientali come il curry. Dopodiché coprire con dell’acqua, tappare col coperchio, abbassare il fuoco e attendere circa mezz’ora. Quando le lenticchie saranno cotte e l’acqua assorbita, aggiungere il prezzemolo tritato e spengere il fuoco. La farcitura è pronta. Deve solo raffreddare.

Quando la farcita sarà a temperatura ambiente, mettere a riscaldare l’olio di semi di girasole per la frittura. A questo punto tirare fuori l’impasto e iniziare a lavorarlo, staccandone piccoli pezzettini.

Si stendono con il matterello, si riempiono con la farcitura, facendo dei fagotti e assicurandoci che siano ben chiusi. I fagotti di pasta ripieni di lenticchie e carne, vanno messi a friggere nell’olio bollente. Quando sono ben dorati, toglierli e farli asciugare.

Si consiglia di servirli con una salsa rinfrescante, ad esempio una salsa di yogurt.

Ecco i samosa etiopi: i panzerotti africani dal buon gusto da far leccare i baffi. Un’inconsueta risposta alla voglia di cibo etnico.