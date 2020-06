Quali sono i migliori ETF disponibili su Borsa Italiana in ogni categoria? Gli ETF, cioè i fondi che si scambiano come se fossero un titolo azionario, stanno avendo sempre più successo. Ormai sono uno strumento finanziario normalmente utilizzato non solo dai gestori, ma impiegato anche dai semplici risparmiatori. E consigliato da ogni consulente indipendente, visti gli innegabili vantaggi di costo rispetto ai tradizionali fondi comuni di investimento. La previsione è che tra 10 anni superino questi ultimi come volumi di trading.

Su Borsa Italiana ce ne sono centinaia, per ogni asset class. Di seguito presenteremo quelli che secondo noi, categoria per categoria, sono i migliori. Il rating, cioè il giudizio applicato, è di tipo quantitativo, ed è un giudizio assoluto, non basato sull’eventuale classe di appartenenza. Nel caso che più prodotti raggiungano lo stesso valore, abbiamo scelto di mettere in evidenza il prodotto meno costoso. Insieme al prodotto elencato viene fornito anche il codice ISIN, ovvero il codice identificativo univoco del prodotto. Dunque, ecco quali sono i migliori ETF disponibili su Borsa Italiana in ogni categoria.

1)Azionario emergente: iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc. Codice ISIN IE00BKM4GZ66

2)Azionario Europa: XtrackersEuro Stoxx 50 ETTF1C. Codice ISIN LU0380865021

3)Azionario Giappone: iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc. Codice ISIN IE00B4L5YX21

4)Azionario Globale: HSBC MSCI World ETF. Codice ISIN IE00b4X9L533

5)Azionario Nord America: iShares Core S&P 500 ETF USD Acc. Codice ISIN IE00B5BMR087

Per l’obbligazionario

1)Obbligazionario Aggregato: SPDR Blmbrg BCLY Glb Aggr Bd ETF EUR H. Codice ISIN IE00BF1QPL78

2)Obbligazionario Debito Alto Rendimento: iShares Corp Bond BBB-BB ETF EUR Dist. Codice ISIN IE00BSKRK281

3)Obbligazionario Debito Governativo: Amundi IS JP Morgan EMU Govies ETF DR. ISIN LU1437018698

4)Obbligazionario Debito Societario: iShares Ultrashort Bond ETF EUR Dist. Codice ISIN IE00BCRY6557

5)Obbligazionario Emergente: Amundi IS Global Em Bd Mrkt IBOXX ETF-C. Codice ISIN LU1681041205

6)Obbligazionario Inflazione: iShares € Inflat Lnkd GvBd ETF EUR Acc. Codice ISIN IE00B0M62X26

Settori alternativi

1)Alternativo Volatilità: Lyxor S&P 500 VIX Futs EnhRoll ETF C EUR. Codice ISIN LU0832435464

2)Monetario Debito Governativo: Lyxor Smart Cash ETF C EUR. Codice ISIN LU1190417599

3)Monetario Valuta: WisdomTree Short USD Long EUR. Codice ISIN JE00B3SBYQ91

4)Materie Prime Diversificato: Lyxor Cmdts Thm RTS/CrCCmdd CRB TR ETF Acc €. Codice ISIN LU1829218749

5)Materie Prime Energia: SG ETC WTI Daily Euro Hedged Collat. Codice ISIN XS1526243529

6)Materie Prime Metalli Preziosi: WisdomTree Physical Swiss Gold ETC. Codice ISIN JE00B588CD74