5 ETF sulle tendenze del futuro per iniziare a guadagnare dal presente. Pianificare e progettare il proprio futuro sono i due passi necessari per essere certi che avremo un’anzianità ed una vecchiaia serena. Il modo migliore di farlo è di integrare la propria pensione con una pensione integrativa, ed iniziare ad investire quanto prima. E’ necessario comprendere due cose, a tal proposito.

i soldi sul conto corrente non rendono niente, anzi costano, per cui è bene farli fruttare. bisogna investire per il lungo termine, cercando trend secolari che cresceranno con costanza nel decenni successivi.

Le questioni inerenti alla pensione le abbiamo già affrontate innumerevoli volte, e le trovate a profusione sul nostro sito. Qui ci vogliamo invece focalizzare sulla seconda parte, quella legata agli investimenti.

Nello specifico, agli investimenti di lungo, lunghissimo termine.

Quelli che dovreste fare adesso, se siete giovani. E che dovreste far fare ai vostri figli, se siete maturi, o magari affrontare voi stessi. Perché questi trend di lungo periodo, denominati megatrend, sono quelli che condizioneranno le nostre vite nel futuro prossimo ed in quello più remoto. Cambiandole come adesso non possiamo neanche immaginare. Tra questi si possono citare la crescita della digital economy e della disruptive technology, il cambiamento urbano con la future mobility e le smart city, e le abitudini di consumo dei millennials. Tali tematiche emergenti consentono di cogliere opportunità di investimento realmente innovative. Tematiche che vanno al di là dei tradizionali fondi ponderati per settore o capitalizzazione di mercato.

Questi megatrend, unitamente ad altri, possono essere affrontati, ed investiti, con gli opportuni strumenti. Vediamo quindi 5 ETF sulle tendenze del futuro per iniziare a guadagnare dal presente.

La digital economy può essere affrontata con un ETF come il Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered (DR) UCITS ETF . L’ETF ha l’obiettivo di rappresentare un paniere di titoli azionari che dovrebbero ottenere ricavi significativi da temi relativi alla Digital Economy come l’e-commerce, i pagamenti digitali, la sicurezza informatica, i social media, il cloud computing, la robotica e la sharing economy.

La disruptive technology può invece essere affrontata con un altro ETF di Lyxor, il Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF Acc. Questo ETF ha l'obiettivo di rappresentare un paniere di titoli azionari che dovrebbero ottenere ricavi significativi da temi relativi al Disruptive Technology. Temi come la stampa 3D, la connettività intelligente (IoT), il cloud computing, il fintech, i pagamenti digitali, la sanità, la robotica, l'energia pulita e le reti intelligenti (smart grids) e la sicurezza informatica.

Future mobility, smart city e abitudini di consumo

La future mobility vede invece un ETF di Xtrackers, cioè lo Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C , come scelta. Questo prodotto investe su società a grande, media e piccola capitalizzazione dei mercati sviluppati ed emergenti di tutto il mondo con un’esposizione significativa ai temi legati alla mobilità futura. Per future mobility si intendono temi come i veicoli elettrici e i loro componenti e materiali, i veicoli autonomi e le tecnologie correlate, i nuovi metodi di trasporto delle persone e delle merci. Inoltre, le tecnologie di stoccaggio dell’energia, la mobilità condivisa e le società minerarie e metallurgiche coinvolte nella produzione di batterie.

Venendo alle smart city, è molto buono un ETF di iShares, l' iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF . Mira a replicare i risultati di investimento di un indice composto da società di mercati sviluppati ed emergenti che offrono soluzioni e servizi per lo sviluppo e il funzionamento efficiente di infrastrutture Smart City in modo sostenibile. Temi connessi a quest'argomento sono perciò la connettività intelligente (IoT), gli edifici, case e sicurezza interconnessi tra loro, la smart mobility già vista. Inoltre, la gestione interconnessa di rifiuti e acqua, la produzione interconnessa di energia e le reti intelligenti (smart grids).

Infine, in merito alle abitudini di consumo dei millennials, torniamo a Lyxor, con il Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF Acc. Lo scopo del prodotto è di rappresentare un paniere di titoli azionari che dovrebbero ottenere ricavi significativi da temi relativi ai millennials quali social media e intrattenimento, salute e fitness, abbigliamento, cibo e ristorazione, viaggi e tempo libero, alloggio e beni per la casa e servizi finanziari.

Il futuro è già qui. Investiteci per tempo.