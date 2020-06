Si diventa cattivi pagatori quando un debito con una banca non viene saldato, oppure viene fatto ma in ritardo. A questo punto per l’istituto di credito con cui si aveva il rapporto si diventa inaffidabili.

Cosa vuol dire essere inaffidabili per le banche e gli istituti di credito?

Basta avere un ritardo nel pagare due rate di un finanziamento o di un mutuo per essere inseriti in una lista specifica.

Questo elenco verrà consultato da tutti gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

E’ bene precisare però che in questi elenchi sono contenuti i nominativi di tutte le persone che hanno contratto un finanziamento, anche di chi ha onorato tutte le rate e le scadenze relative.

Questi elenchi sono sistemi di informazione utili agli istituti di credito per conoscere la situazione debitoria di chiunque abbia chiesto danaro in prestito.

E sono anche un modo che le banche utilizzano per individuare eccessive esposizioni debitorie (un mutuo e un finanziamento di troppo) che renderebbero poco affidabile la persona interessata.

Un cattivo pagatore può ancora ottenere un finanziamento? Un cattivo pagatore è per sempre?

Fortunatamente non si resta cattivi pagatori a vita. Le informazioni relative agli inadempimenti hanno una durata temporale limitata.

Precisamente le informazioni negative restano iscritte per un tempo che va da 1 mese fino a 36 mesi.

Una volta scaduti questi termini si avvia la cancellazione automatica dei dati dai sistemi di informazione creditizie.

Quindi un cattivo pagatore può ancora ottenere un finanziamento? Sì, ma a determinate condizioni!

Nonostante le banche siano molto accorte nel finanziare un cattivo pagatore, è possibile comunque ottenere piccoli prestiti, di importo limitato.

Ma nel caso di un finanziamento con un importo più elevato?

In questi casi il cattivo pagatore può utilizzare la cessione del quinto dello stipendio per accedere ad un prestito.

Insomma, anche per i cattivi pagatori le speranze di riabilitarsi e giocarsi di nuovo la reputazione ci sono… non può piovere per sempre!