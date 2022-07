Ogni anno il Touring club pubblica la classifica dei mari più belli d’Italia e il 2022 non ha fatto eccezione. Considerati gli oltre 7.000 km di coste, per i singoli viaggiatori può essere difficile scegliere. Ecco perché può essere utile basarsi su classifiche come queste che ci sanno orientare verso le spiagge più belle e pulite. Le Cinque Vele, però, sono state assegnate anche ad alcune località sul lago, per chi preferisce evitare la sabbia.

Nella classifica di quest’anno rientrano 18 località balneari sul mare. Tra queste ce ne sono alcune molto gettonate, ma anche altre meno conosciute, così da poter risparmiare sull’alloggio ed evitare le folle. Insomma, c’è una spiaggia per ognuno di noi, spesso vicino a dei borghi meravigliosi che farebbero l’orgoglio di qualunque Paese.

Quali sono i mari più belli d’Italia dove godersi una vacanza in spiaggia rilassante ed economica secondo gli esperti

Delle 18 spiagge selezionate nel 2022, ce ne sono 6 in Sardegna, 3 in Puglia, 2 in Sicilia, 3 in Toscana, 2 in Campania, 1 in Basilicata e 1 in Liguria.

Non è una sorpresa che la Sardegna possa sfoggiare così tante località di mare vincitrici delle Cinque Vele, anche perché l’estensione delle sue coste è davvero considerevole. Quelle selezionate sono Baronia di Posada e Siniscola, Bosa, Cabras, e Santa Teresa di Gallura, Palau e Arzachena. Nel golfo di Oristano c’è Cabras, mentre verso Sud troviamo La costa di Baunei e il litorale di Chia.

In Liguria, invece, le Cinque Terre hanno preso il premio delle Cinque Vele. Come potrebbe essere altrimenti quando possiamo vantare borghi come Monterosso al Mare, Vernazza e Riomaggiore.

In Toscana meritano una visita la Costa d’Argento, l’Isola del Giglio, l’Isola di Capraia e, ovviamente, la Maremma.

Scendiamo in Campania, poi, per goderci una tintarella nella Costa del Mito e del Cilento Antico.

In Basilicata la Costa di Maratea vince le Cinque Vele, mentre in Puglia contiamo le Isole Tremiti, l’Alto Salento Adriatico e Jonico. Infine, in Sicilia non possiamo non visitare l’Isola di Salina e l’Isola di Pantelleria.

Ecco quali sono i mari più belli d’Italia in cui prenotare un viaggio da sogno durante l’estate e non solo. Non ci resta che valutare in quale località viaggiare, concentrandoci in località sul mare se vogliamo il relax a tutti i costi. Se invece vogliamo risparmiare, trovare un alloggio anche solo a 5 minuti d’auto dalla spiaggia può fare una grande differenza nella spesa per la nostra vacanza.

