Per chi volesse investire nel settore della distribuzione alimentare Orsero potrebbe essere una buona scelta. Negli ultimi anni, infatti, ha sempre fatto meglio della media del suo settore di riferimento. In particolare, nell’ultimo anno è stato il migliore con una performance positiva del 30%, unico tra i suoi competitors. Tra questi ricordiamo il titolo KI Group che nell’ultimo anno ha perso oltre il 95%.

Allo stato attuale sul titolo è in corso una proiezione rialzista che, però, stenta a decollare. Quali sono i livelli sul titolo Orsero da monitorare con attenzione in chiusura di settimana? Come si vede dal grafico le quotazioni sono bloccate in prossimità del primo ostacolo, area 11,88 euro. Una decisa chiusura settimanale superiore a questo livello, possibilmente accompagnata da un segnale del BottomHunter e/o dello Swing Indicator, potrebbe fare scattare un’accelerazione rialzista verso l’obiettivo più probabile in area 13,80 euro (I obiettivo di prezzo). Questo livello, poi, è particolarmente importante in quanto già in passato ha rappresentato l’ostacolo contro il quale si sono infrante le speranze dei rialzisti. Una chiusura settimanale, quindi, superiore a 13,80 euro potrebbe favorire il raggiungimento dell’obiettivo successivo in area 16,90 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area20 euro.

Un’indicazione ribassista, invece, si potrebbe avere nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 11,14 euro. In questo caso, quindi, le quotazioni potrebbero dirigersi verso l’obiettivo più probabile in area 9 euro.

La valutazione del titolo Orsero

Dal punto di vista dell’azienda ci sono tutti i presupposti affinché si continui al rialzo. Il rapporto prezzo/utili è inferiore rispetto alla media del settore di riferimento. Il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,24 volte il suo fatturato. Inoltre, l’azienda appare poco valorizzata, se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione del 55% circa.

Questo scenario di crescita borsistica è supportato dalle raccomandazioni degli analisti che hanno un consenso medio comprare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 50%.

Quali sono i livelli sul titolo Orsero da monitorare con attenzione in chiusura di settimana? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Orsero (MIL:ORS) ha chiuso la seduta del 20 giugno a quota 11,96 euro, in ribasso dello 0,66% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

