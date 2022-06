Non tutti sono appassionati di auto. Per molti la macchina è soprattutto “un costo necessario”. E tra bollo auto, spese di manutenzione, assicurazione e altre uscite è evidente come l’impegno economico sia tutt’altro che basso. Senza dimenticare, ovviamente, l’investimento per acquistarla. E, soprattutto in questo periodo, c’è un problema sotto gli occhi di tutti: i prezzi della benzina e del diesel.

Per risparmiare sull’auto non solo attenzione al carburante, ma anche alla manutenzione

Un automobilista ha la possibilità di ottimizzare i costi puntando sulla manutenzione del veicolo. C’è, ad esempio, una cosa che non tutti fanno e che darebbe la possibilità di prolungare la vita di una componente essenziale del mezzo: gli pneumatici.

Invertirli ogni “tot” di chilometri, consente di dilatare i tempi tra il momento dell’acquisto di un treno di gomme e la sua eventuale sostituzione. E risparmiare in questa fase, con i prezzi della benzina alle stelle, è sicuramente un orizzonte gradito.

Quello che ogni automobilista dovrebbe fare è recarsi dal gommista e chiedere che le ruote anteriori siano scambiate con quelle posteriori. La procedura andrebbe eseguita una volta l’anno od ogni 10-15.000 chilometri. Tuttavia, per avere indicazioni precise meglio chiedere al proprio professionista di fiducia che saprà consigliare il giusto modus operandi.

Con i prezzi della benzina alle stelle, sbagliano gli automobilisti che non provano a risparmiare anche con questo metodo

L’operazione costa pochi euro. Consente, intanto, di avere una periodica valutazione da parte di un esperto dello status delle gomme. Ad esempio si può notare un consumo anomalo, andando a rintracciare l’origine del problema.

L’obiettivo finale è avere una distribuzione dell’usura. Le ruote anteriori, infatti, si consumano di più.

Chi, inoltre, puntasse a risparmiare benzina dovrebbe sempre dare grande attenzione alle ruote. Controllare almeno una volta al mese la pressione delle gomme della propria vettura, rappresenta la giusta strategia per mettere l’auto nelle condizioni di consumare meno.

L’ideale in questi casi è rivolgersi a esperti che hanno un occhio attento anche a valutare eventuali anomalie. Un esempio è la possibilità che sugli pneumatici si vedano delle bozze, circostanza per la quale ci sarebbe la necessità di cambiare la ruota.

Il dato incontestabile è che gli pneumatici di un’auto siano una di quelle componenti su cui si deve puntare al massimo dell’affidabilità. E se fare la giusta manutenzione e i dovuti controlli corrisponde anche a poter risparmiare nel lungo periodo, come nel caso dell’inversione delle ruote, tanto meglio.

Lettura consigliata

Tutti vogliono risparmiare su benzina o diesel con la propria auto, ma quasi nessuno fa questa cosa