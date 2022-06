Come da prevsione settimanale oggi le quotazioni sono in verde ma il rimbalzo odierno dei mercati azionari per il momento non ha cambiato la tendenza ribassista.

Procediamo per gradi

Alle ore 18:12 della giornata di contrattazione del 20 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.252

Eurostoxx Future

3.453

Ftse Mib Future

21.880

S&P 500 Index

3.674,85.

Siamo a ridosso di un truning point rilevante

In rosso le attese del frattale annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu cosa è accaduto fino al giorno 17 giugno.

Fino a quando non si assisterà ad una inversuone railzista almeno sul time frame settimanale e poi mensile nei prossimi mesi potrebbero essere raggiunti i seguenti livelli di prezzo fra ottobre del 2022 e marzo del 2023:

Dax Future

10.800/9.600

Eurostoxx Future

2.800/2.650

Ftse Mib Future

16.600

S&P 500 Index

3.200/2.955.

Questo significherebbe un’ulteriore discesa dai livelli attuali di almeno il 20% nell’ipotesi più ottimistica.

Torniamo al breve termine.

Previsioni per la settimana in corso

Tentativo di rimbalzo e formazione del massimo fra lunedì e martedì, e poi ribasso fino alla giornata di venerdì. Per il momento il percorso campione è confermato.

Il rimbalzo odierno dei mercati azionari per il momento non ha cambiato la tendenza ribassista. I livelli da monitorare

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 13.646. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 13.646.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.570. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.570.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 22.395. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 22.510.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.708. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.839.

Posizione di trading multidays dei nostri Trading Systems

Short in corso dal 13 giugno.

Cosa potrebbe accadere domani sui mercati azionari?

In base alla previsione settimanale, domani si potrebbe aprire sui massimi e dopo qualche ora di positività si dovrebbe chiudere la giornata in negativo.

