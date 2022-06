Il caldo afoso di questi giorni è un fattore di alto rischio per le nostre piante. Stare dietro a tutte le piante del nostro balcone o giardino potrebbe essere molto difficile, perché non tutte hanno le stesse necessità.

Chi ha un giardino, ad esempio, può reputarsi molto fortunato se ha piante sempreverdi rampicanti per siepi, sono più adatte a resistere al caldo torrido. Il problema nasce, invece, per alcune piante più piccole, ma molto diffuse nelle nostre case.

Partiamo con l’orchidea

Tra le piante più diffuse nelle abitazioni di tutto il Mondo c’è sicuramente l’orchidea. È una pianta così bella ed elegante, infatti, che difficilmente non ruba il cuore delle persone. Per questo motivo si sceglie di acquistarla, per abbellire anche la casa con l’arredamento più brutto.

Il problema è che l’orchidea soffre moltissimo il caldo. Per questo motivo, infatti, se la lasciassimo sul balcone al sole, potremmo causarle parecchi problemi.

Tra i primi effetti del caldo, noteremmo subito delle macchie gialle o biancastre, tipicamente causate dal troppo caldo o dalla luce diretta. Per questo motivo, quindi, sarà meglio portarla in casa durante l’estate, in una posizione ombreggiata.

Oltre all’orchidea, tutti hanno queste 2 piante ma pochi sanno che andrebbero subito portate in casa quando fa caldo

Un’altra pianta che dovremo assolutamente portare in casa quando fa troppo caldo è la lavanda. Anche in questo caso, infatti, ci troviamo di fronte a una pianta molto resistente, ma non quando il caldo diventa esagerato.

Anche in questo caso, quindi, sarà bene riportarla in casa, facendo attenzione a esporla comunque in un luogo soleggiato.

Una pianta con bellissimi fiori azzurri

Concludiamo con un’altra pianta molto amata dalle persone, perché abbellisce coi suoi fiori i terrazzi e i balconi. Stiamo parlando della plumbago. In questo caso, infatti, noteremmo da subito gli effetti del caldo sulla nostra pianta preferita, perché i suoi fiori inizierebbero da subito ad ammosciarsi.

Per questo sarà bene riportarla in casa, ricordandosi di bagnarla frequentemente. In sostanza dovremo farlo ogni volta che avvertiremo che la sua terra sarà completamente secca. Oltre all’orchidea, dunque, tutti hanno queste 2 piante ed è per il loro benessere che dovremo ricordarci di portarle in casa quando il caldo diventa insopportabile.

