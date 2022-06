È arrivato il fatidico giorno per tantissime coppie che hanno passato mesi ad organizzare tutto alla perfezione. Ormai manca poco alle nozze e l’ansia sale riguardo agli ultimi dettagli da definire che sono ancora in sospeso. La parte relativa a partecipazioni, decorazioni e ricevimento ormai è completata e non resta che pensare al giorno del matrimonio. La sposa, ormai, ha tutto sotto controllo, ma spesso non è lo stesso per lo sposo. Soprattutto se non si ha un wedding planner a gestire tutto, può succedere di sentirsi un po’ persi. Ecco che oggi cercheremo di togliere qualche dubbio allo sposo un po’ ansioso per farlo arrivare preparato alle nozze.

Cosa deve fare lo sposo il giorno del matrimonio e come deve prepararsi al grande giorno per stupire la sposa

Esiste un galateo anche per le cerimonie come i matrimoni, ma ormai si è evoluto con il tempo. Però è sempre bello dimostrare alla nostra dolce metà che ci siamo preparati a dovere. Prima di tutto, parliamo del giorno delle nozze e delle cose da fare. Che si tratti di una cerimonia civile o in chiesa poco importa, le indicazioni sono molto simili. Lo sposo si prepara a casa dei genitori, offrendo un piccolo buffet ad amici, parenti e testimoni. Prima di partire, lo sposo prende il bouquet della sposa, scelto con cura, che porterà alla cerimonia. Lo darà in consegna al paggetto o ad una persona di sua scelta che lo darà alla sposa al suo arrivo.

Dove posizionarsi e saluti di rito

Lo sposo si dirige verso l’altare accompagnato dalla madre, disponendosi alla sua destra. Arrivati all’altare, la saluta e si posiziona sulla destra, mentre la madre si siede sui banchi, sempre a destra. Si attende, così, l’arrivo della sposa che aspetterà fuori l’entrata della madre, dei testimoni e dei paggetti. Poi entrerà sottobraccio al padre o a un accompagnatore maschile, lei sulla sinistra e il padre a destra. Lo sposo saluta l’accompagnatore, gli stringe la mano, alza il velo e ci si posiziona per la cerimonia.

Per finire, un paio di dritte riguardo l’abbigliamento: la bottoniera dovrebbe essere in linea con i toni scelti per l’allestimento floreale. Meglio evitare abiti troppo pomposi come lo smoking e scegliere un fazzoletto da taschino neutro. Ora non ci resta che godersi cerimonia e ricevimento con amici e parenti, celebrando questo giorno così speciale.

Ecco, quindi, cosa deve fare lo sposo il giorno del matrimonio prima della cerimonia. Il galateo ci può fornire delle regole base da seguire, ma non bisogna farlo alla lettera. Questo vale sia per gli sposi che per la famiglia degli sposi o per gli invitati. L’importante, però, è non rubare mai la scena ai protagonisti di questo splendido giorno di festa. Quindi, se vogliamo acquistare un vestito troppo appariscente, forse è meglio ripensarci.

