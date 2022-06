Siamo pronti per goderci il nostro meritato relax stesi sulla spiaggia a prendere il sole. Con una bibita fresca in mano, già sogniamo di sonnecchiare tra un tuffo e l’altro in acque cristalline. Per qualcuno c’è ancora da aspettare qualche settimana, ma è sicuramente il momento giusto per pensare all’itinerario. Scegliere la meta giusta per le vacanze non è sempre semplice, anzi. Bisogna considerare la distanza, i prezzi del trasporto e soprattutto dell’alloggio, che in alta stagione lievitano sempre.

Prenotare un viaggio a basso costo nelle mete più esotiche può essere una tragedia per il nostro portafoglio. Questi luoghi sono sicuramente i più gettonati d’estate, soprattutto per i paesaggi caraibici che sanno di vacanza. Ma esistono posti in Italia altrettanto belli tra cui scegliere che costano sicuramente meno.

A metà strada tra Roma e Napoli c’è la bellissima città di Cicerone tutta da scoprire col suo meraviglioso mare

Anche se non abbiamo tanti giorni a disposizione per le ferie non significa che dobbiamo rinunciare al mare. In Sardegna, per esempio, oltre alla famosissima Porto Cervo, esistono luoghi dalle spiagge incredibili alla portata di tutte le tasche. Oggi, però, non andremo in nessuna delle splendide isole italiane, ma ci fermeremo in un posto facilmente raggiungibile da tutti. Ci troviamo in provincia di Latina, all’interno del Golfo di Gaeta, nella città di Cicerone, Formia.

Lo splendido centro storico di Formia si può dividere in 3 piccoli borghi: Mola, Castellone e Maranola. Tra monumenti di epoca medievale e romana, è impossibile non rimanere incantati. Ma anche alle pendici del Monte Altino si può ammirare l’Eremo di San Michele Arcangelo. Si tratta di un santuario incastonato nella roccia risalente all’830 d. C. che merita di certo una visita. All’ingresso della città di Formia troviamo la tomba di Cicerone, un monumento funerario alto 24 metri.

Una località balneare già in epoca romana

Ma oltre alla cultura e all’architettura, Formia possiede delle spiagge davvero stupende. Nei pressi di alcune di esse si possono ammirare resti di antiche ville romane o patrizie, come quella di Mamurra. Chi ama gli sport acquatici, come la vela, non può non recarsi nella zona balneare di Vindicio. Splendida la spiaggia dei sassolini che si trova nella frazione di Scauri, nel Parco Regionale della Riviera di Ulisse. In più, siamo a pochi chilometri di distanza dalla bellissima Gaeta, che vale la pena visitare.

Quindi, lo splendido borgo a metà strada tra Roma e Napoli è la meta perfetta per questa estate. Tra mare, cultura e un paesaggio mozzafiato, potremo goderci la sua incredibile bellezza. Visto che siamo nei paraggi, possiamo anche fare un salto nei dintorni. Esistono luoghi poco conosciuti a pochi chilometri da Roma che meritano una visita anche di un solo giorno.

