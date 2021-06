Il caldo torrido dell’estate spesso ci toglie la fame ma ci fa venire voglia di alimenti rinfrescanti. Fra questi figura il gelato. Per questo oggi vogliamo fare chiarezza spiegando quali sono i gusti di gelato con meno calorie per non rovinare la dieta. Vediamo insieme cosa è meglio mangiare e cosa invece rappresenta uno “sgarro”.

Quali sono i gusti di gelato con meno calorie per non rovinare la dieta

Per essere il più esaustivi possibile dividiamo il gelato in due categorie: le creme e i sorbetti.

Le prime hanno un gusto più avvolgente e complesso e nella loro preparazione comprendono l’utilizzo del latte. Per prima cosa analizziamo il primo gruppo, quello notoriamente più calorico.

La scelta più saggia se proprio si vuole mangiare uno di questi gusti è scegliere quello allo yogurt. Infatti questo contiene all’incirca 150 calorie per ogni etto di prodotto.

Segue la vaniglia con un valore simile che si aggira sulle 175 calorie e poi la nocciola che ne conta 190.

Il pistacchio e il cioccolato si aggirano entrambi fra le 200 e le 215.

Sono da evitare sono quelli più elaborati come tiramisù, cioccolato bianco o zuppa inglese.

I sorbetti

In generale, si sa, i gusti alla frutta sono i più leggeri e non pesano troppo sulla nostra linea. I migliori in assoluto si aggirano sulle 150 calorie ogni 100 grammi.

In assoluto il limone è il migliore perché ne contiene solo 130 circa. Contando che una coppetta piccola ne contiene circa 120 grammi si ottiene questo numero.

Seguono poi quello al melone, alla pesca e alla fragola che sempre con la misura più piccola della coppetta danno un apporto energetico di 180 calorie.

È quindi possibile, ogni tanto, godersi una porzione di questo dessert fresco e gustosissimo.

