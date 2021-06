In questo articolo riportiamo l’analisi del migliore e del peggiore cross valutario della settimana. Dove per migliore si intende quello con la maggiore variazione positiva al rialzo e peggiore quello con la maggiore variazione negativa al ribasso.

Analisi del migliore e del peggiore cross valutario della settimana: le indicazioni dell’analisi grafica

Time frame settimanale sul cambio dollaro franco svizzero

Il 11 giugno la chiusura del cambio dollaro franco svizzero (FXEURUSD) è stata a 0,92322 in rialzo dello 0,66% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con un rialzo del 2,78%.

Con la chiusura del 18 giugno le quotazioni hanno rotto al rialzo il primo ostacolo lungo il percorso rialzista che porta agli obiettivi indicati in figura. Inoltre lo Swing Indicator ha dato un segnale di acquisto che supporta la nuova tendenza in corso. Il massimo potenziale rialzista della proiezione in corso è del 20% un livello che per un cambio valutario è un’enormità.

Lo scenario rialzista verrebbe meno nel caso in cui dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 0,9196.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame settimanale sul cambio dollaro australiano dollaro americano

Il 11 giugno la chiusura del cambio dollaro australiano dollaro americano (FXEURUSD) è stata a 0,7478 in ribasso dell’1,05% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con un ribasso del 2,96%.

Dopo settimane di esitazioni i ribassisti hanno rotto gli indugi e affondato il colpo infliggendo al dollaro australiano un duro colpo nei confronti del dollaro americano. L’intensità del colpo è stata amplificata dal segnale di vendita dello Swing Indicator. I rialzisti, però, potrebbero trovare un punto di forza nel supporto in area 0,7418 (I obiettivo di prezzo). La tenuta di questo supporto in chiusura di settimana potrebbe rappresentare un ottimo punto di ripartenza al rialzo.

Una chiusura di settimana inferiore a 0,7418, invece, farebbe accelerare al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura.

Approfondimento

La strategia della FED metto KO l’euro contro il dollaro avviando una fase ribassista sul cambio EURUSD