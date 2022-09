Dove mangiare a Milano spendendo poco o anche in altre località non è cosa facile da trovare. La bolletta della luce è triplicata anche per i ristoranti. E la bolletta del gas in aumento non aiuta i ristoratori. Che sono costretti a rincarare i prezzi per riuscire a starci dentro con le spese. E con tante famiglie che fanno fatica a star dentro nella spesa settimanale economica con 50 euro, mangiare fuori è impossibile. Eppure, mangiare con gli amici fa bene alla salute perché aiuta a combattere lo stress, facendoci rilassare.

Come si mettono le posate e i bicchieri a tavola è importante saperlo

Visti i prezzi, però, l’alternativa è organizzare, magari, delle cene a casa nostra. E anche senza cucinare spaghetti all’astice o costate, possiamo fare un figurone con una soluzione economica che piacerà a tutti. Si sa che, a volte, gli amici sono più perfidi degli estranei. Pronti a giudicarci, magari, per come abbiamo preparato la tavola. Che sembra una formalità, ma che, invece, ha un suo rito che andrebbe rispettato. Allora, ecco le regole per apparecchiare correttamente la tavola, sia con gli amici, sia per una cena formale.

Apparecchiare la tavola in modo formale ci fa fare bella figura

Anche perché non sappiamo mai dove diavolo mettere il bicchiere dell’acqua e del vino. O dove piazzare il coltello, la forchetta e il cucchiaio? A destra? Magari a sinistra? Insieme? Per fortuna, il galateo ci viene in soccorso dando delle regole precise alle quali attenersi. Che ci mettono al riparo da eventuali contestazioni degli invitati.

Prima di tutto, dobbiamo posizionare un sottopiatto che dovrà restare per tutta la durata della cena. Ed ecco finalmente svelato quali posate mettere a destra. Ovvero il coltello e il cucchiaio. Attenzione che la lama del coltello deve essere rivolta verso l’interno e non l’esterno.

Ecco le regole per apparecchiare correttamente la tavola seguendo il galateo

A questo punto, a sinistra finirà la nostra forchetta. O le forchette, in base a quello che serviremo nel menù. Anche il tovagliolo va messo a sinistra. Senza fare geometrie troppo fantasiose. Basta un triangolo. In alto, dobbiamo mettere le posate per il dolce. La forchetta deve avere i rebbi verso destra.

I bicchieri vanno messi sopra le posate che abbiamo messo a destra. Partendo, da sinistra, dal più grande (acqua) al più piccolo. E, se vogliamo strafare, possiamo usare il piattino del pane che andrà in alto a sinistra, sopra le forchette.

