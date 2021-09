I conti correnti online sono molto più economici di quelli tradizionali. Questo perché essi abbattono i costi necessari per la presenza delle tradizionali filiali sul territorio. Inferiori, infatti, sono le commissioni, i prelievi, i bonifici e, in generale, tutte le operazioni. Inoltre, per aprire siffatto tipo di conto corrente, la procedura è piuttosto semplice. Essa, però, in parte dipende dai tipi di servizi richiesti. Comunque, in generale, bastano: carta d’identità, passaporto o patente, codice fiscale e certificato di residenza o permesso di soggiorno. Bisogna, dunque, valutare le varie offerte e scegliere il servizio più conveniente in base alle proprie esigenze.

Altro elemento che può incidere sulla convenienza del conto è l’età. Infatti, ci sono alcune promozioni di conti, a zero spese, per gli under 30. Ma, vediamo, quali sono i conti correnti a zero spese per il mese di settembre. Ebbene, le migliori offerte provengono da: Widiba, Unicredit, Conto BNL Smart, N26, Webank. Ma, vediamo, più nel dettaglio, cosa offrono, questo mese, le banche online e no.

Quali sono i conti correnti a zero spese per il mese di settembre

La prima offerta da considerare è quella della banca online Widiba. Attivando il conto entro il 29 settembre, questo sarà a canone zero per i primi 6 mesi. Successivamente, si pagherà 9 euro ogni 3 mesi. Questa somma, tuttavia, è destinata a ridursi nei seguenti casi:

1) per chi ottiene l’accredito di pensione o stipendio, il conto costerà 8 euro trimestrali;

2) costerà 6 euro, per chi ha meno di 30 anni;

3) 8 euro per chi abbia una giacenza di 25.000 euro;

4) 7 euro per chi abbia 10.000 euro investiti in fondi ed azioni.

Altro vantaggio è rappresentato dall’account PEC e dalla firma digitale gratuiti. Si può anche chiedere la carta di debito gratuita, mentre quella di credito costa dai 20 ai 50 euro. La somma varia in base alla tipologia di servizio richiesto. Altri servizi sono: bonifici gratuiti, prelievi gratis al sopra dei 100 euro e il conto abilitato per il trading online.

Banche a zero spese

Anche Unicredit offre la possibilità di attivare il conto corrente a zero spese, entro il 30 settembre. La promozione, in questo caso, prevede anche, a 0 spese: l’attivazione della banca Multicanale e l’emissione della carta di debito My One. Inoltre, sempre gratuiti sono i bonifici SEPA.

Terza opzione è offerta da BNL, favorevole per coloro che hanno meno di 30 anni. Il conto zero Smart, prevede che siano a 0 spese: prelievi, ricarica della prepagata abbinata al conto, l’imposta di bollo per 1 anno. Le commissioni applicate per altre operazioni sono:

1) prelievi ATM altre banche e all’estero: 2 euro;

2) bonifici online: 1 euro;

3) carta di credito: 42 euro all’anno.

Altro conto online valido si chiama N26, una banca virtuale tedesca. Il conto a zero spese si può richiedere, semplicemente, scaricando l’App sullo smartphone. I vantaggi dei servizi con N26 sono i bonifici gratuiti tra utenti N26. Poi: una carta di debito gratuita, associata al conto; pagamenti in valuta estera gratuiti. Infine: bonifici in valuta straniera a condizioni agevolate; pagamenti con App.

Infine

Altro conto corrente online interessante è quello offerto da WeBank. Esso, però costa 2 euro al mese. Le condizioni, tuttavia, possono essere comunque considerate favorevoli se si pensa che sono gratuiti: il libretto degli assegni, i bonifici in Italia. Poi: le carte di debito e di credito, l’imposta di bollo, i prelievi in Italia e in UE. Inoltre, il conto è abilitato al trading online. Per gli altri servizi, invece, è opportuno consultare il sito.

Approfondimento

