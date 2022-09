Quali tonalità prediligere nell’acquisto dei vestiti? Oppure di quale colore fare il semipermanente alle unghie di mani e piedi? Per rispondere a queste domane a diamo uno sguardo alle ultime tendenze dell’autunno e dell’inverno 2022/2023, imperdibili per chi ama essere sempre alla moda.

Sulle passerelle dominano le tonalità fluo

Dal punto di vista della scelta dei colori, l’autunno e l’inverno di quest’anno sono tutt’altro che all’insegna della sobrietà. Dominano colori molto accesi e lucenti come rosa shocking, verde smeraldo o acido, giallo limone e arancione fluo. Tutte tonalità che non hanno bisogno di abbinamenti visto che, secondo le ultime tendenze, andrebbero indossate in look monocromatici.

Quali sono i colori di tendenza per abiti e unghie dell’autunno e inverno 2022 2023

A febbraio 2022, Pantone pubblicò uno dei suoi Fashion Color Trend Report stagionali. Al suo interno erano elencati i colori che sarebbero stati più in voga durante l’autunno e l’inverno 2022/2023.

Eccone alcuni:

Lava Falls, un rosso aranciato;

Samoan Sun, un giallo brillante;

Orange Tiger, un arancione brillante;

Rose Violet, un rosa molto vivace;

Amazon, descritto come un verde lussureggiante;

Nosegay, un rosa floreale;

Watersprout, un azzurro chiaro;

Caramel café, un marroncino chiaro;

Midnight, un blu descritto come ipnotico;

Martini Olive, un verde olivastro.

I colori di tendenza per lo smalto delle unghie di mani e piedi

Il rosso continua ad essere uno dei colori più gettonati per le unghie delle mani e dei piedi. Per chi ha intenzione di farsi lo smalto semipermanente a breve, potrebbe essere l’opzione giusta. Per quanto riguarda la tonalità, il rosso Lava Falls è la scelta più in linea con le ultime tendenze.

Spopolano anche il marrone Chicory Coffee, Iced Coffee o Caramel Café e il verde Amazon, oltre al giallo nelle tonalità ocra e mostarda. Da non sottovalutare è lo smalto total black, esibita in più occasioni da numerose stelle e influencer. Chi preferisce una manicure può sobria può optare invece per un elegante rosa nude, adatto ad ogni occasione, oppure alla propria tonalità preferita di grigio.

Ecco anche quali sono i colori di tendenza dell’autunno e inverno 2022/2023 per le unghie. Come abbiamo appena visto, ce ne sono per tutti quanti i gusti.

