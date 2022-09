Arrivato l’autunno è tempo di fare il cambio d’armadio e rimettere fuori i pantaloni lunghi. Dopo mesi di gambe in libertà, la sensazione non è proprio il massimo, anche se a molti piace l’autunno. C’è però sicuramente un capo che non può mancare nel guardaroba di tutte le donne che vogliono seguire il trend del momento. Si tratta del jeans scuro: che sia nero, grigio o comunque nei toni meno brillanti. È una variante rispetto al colore tradizionale particolarmente amata dalle influencer, che spesso li sfoggiano con abbinamenti aggressivi e rockettari. Effettivamente i jeans scuri sono associati quasi automaticamente allo stile grunge, dark, un po’ urban. Chi ha visto la serie Marvel dedicata a Jessica Jones, con Krysten Ritter, sa perfettamente cosa si intende.

Stupirà sapere però che per la moda 2022 ci sono ben cinque abbinamenti per questo capo fashion che lo rendono anche più elegante del previsto. Uscendo un po’ dai soliti schemi si può creare qualcosa di interessante e di originale. Basta seguire qualche consiglio di stile e provare a sperimentare. Non serve tenere in mente sempre le stesse cose: anzi, in questi casi la cosa migliore è partire da basi solide, classiche, per poi uscire dal seminato ed evolvere.

Cinque abbinamenti per questo capo fashion e giovanile ottimo per l’autunno

Il taglio rilassato tipico dei bootcut è perfetto per un outfit total black. Ovviamente ci sarà da esaltare il tutto con i giusti accessori. Meglio scegliere qualcosa di casual che funzioni al meglio sul nero totale. Il risultato sarà perfetto, passepartout e il tutto senza il minimo sforzo. Basta tenersi sul minimal, con gli intramontabili anfibi o degli stivaletti a tronchetto che slancino ulteriormente la figura. Altra idea è quella di sfruttare il colore forte di questo capo per costruire attorno ad esso un outfit di grido. Per esempio con un bel maglioncino, o un gilet se ancora c’è voglia d’estate, dai toni morbidi e neutri.

Il jeans scuro infatti “vince” quando abbinato non tanto col bianco ma con nuance più morbide come beige, panna e caramello. È anche vero però il contrario, cioè l’abbinamento con colori “sparati” come il verde smeraldo, il rosso fuoco e l’arancio sole. Per giocare e per sentirsi ancora più trendy.

Il total black vince sempre

I jeans scuri sono perfetti anche in ufficio, ma come fare per renderli davvero unici? Sembra difficile ma in realtà è semplicissimo: basta sfoderare un abbinamento con un maxi blazer invece del solito piatto tailleur. Con una polo in maglia invece della camicia sono un must. Meglio optare per una silhouette cropped, in questo caso. E se si volesse qualcosa di davvero originale, la giacca – invece del blazer – può diventare una in denim dello stesso colore. L’effetto “completo” sarà perfetto. Bene scegliere un look un po’ distressed, per esaltare l’anima rock. Accessori su cui puntare: collana a catena, scarpe a mocassino.

