Risparmiare sulla spesa è sempre una grande soddisfazione e non solo dal punto di vista economico. Buona notizie per i clienti abituali della catena Lidl, perché da poco tempo esiste un’applicazione Smartphone che consente di risparmiare molto denaro sulla spesa. “Lidl Plus”: quest’app regala offerte dedicate, gratta e vinci e tanto altro per risparmiare sulla spesa. Ecco come scaricarla e come sfruttare tutti i suoi vantaggi.

La carta Lidl Plus

Questa applicazione esiste da poco tempo, ma ha già conquistato tutti i suoi utilizzatori. Scaricarla consente di sottoscrivere la Carta Lidl Plus, una vera novità per catena. Prima di adesso, la nota catena di origine tedesca non aveva mai dotato i suoi clienti più affezionati di una carta fedeltà. Un mondo evoluto e tecnologico come quello attuale ha sollevato la necessità di una tessera virtuale, con cui premiare la fedeltà dei clienti più veterani.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

L’applicazione Lidl Plus

È possibile generare in modo automatico la carta solo scaricando l’applicazione Lidl Plus dal proprio Store per Smartphone. Quest’app regala offerte dedicate, gratta e vinci e tanto altro per risparmiare sulla spesa.

Il primo vantaggio immediatamente evidente è la possibilità di attivare coupon, che consentono di beneficiare di una scontistica dedicata ai soli possessori di carta Plus. Mediante i coupon, che cambiano ogni settimana, è possibile ad esempio avere uno sconto su un tipo di carne, legumi, pasta, frutta o spuntini vari.

È fondamentale però attivare i coupon prima di giungere in cassa. Nella sezione immediatamente successiva esistono tantissime altre offerte, a prezzi maggiormente ridotti. Le percentuali di sconto variano tra il 20 e il 30% sul totale.

Gratta e vinci, volantini e scontrini digitali

Un altro dei vantaggi collegato alla carta è la possibilità di ricevere un gratta e vinci dopo ogni acquisto. Non è rilevante l’importo dello scontrino, né il numero di prodotti acquistati. Qualche secondo dopo l’acquisto, sull’App comparirà un gratta e vinci virtuale. Basterà grattarlo per verificare la vincita. Tra i premi vi sono numerosi buoni sconto e la vincita diretta di prodotti di ogni tipo.

Sull’app è possibile trovare il volantino della settimana e lo scontrino digitale di ogni acquisto, per avere anche una panoramica generale di quanto speso. È ormai chiaro: quest’app regala offerte dedicate, gratta e vinci e tanto altro per risparmiare sulla spesa.

Come scaricare l’app Lidl Plus

Se tutti questi vantaggi hanno convinto i Lettori, scaricare l’app è semplicissimo. Basta raggiungere lo Store del proprio Smartphone. La compatibilità è sia per Android che per iOS.