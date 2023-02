Piante che resistono al freddo fino a primavera: Ecco quali non puoi non avere in giardino o sul balcone

Temperature ballerine, giornate calde e notti fredde, che tragedia per le piante! Se vogliamo avere un angolo verde in casa sempre rigoglioso il segreto è avere piante resistenti. Vediamo quali scegliere che fioriscano rigogliose in primavera.

Ciclamini e gelsomini sono tra le piante più diffuse in tutte le case italiane proprio perché resistono al freddo. Le troviamo in tantissimi balconi degli appassionati di piante e di chi ama avere un angolo verde tutto l’anno. Ma non tutti sanno che sono molte altre piante con cui abbellire e decorare i nostri terrazzi e balconi. E non serve cercare specie esotiche e particolari che sono difficili da reperire, anzi. Il nostro vivaio di fiducia o il fiorista spesso ha nel retrobottega delle vere gemme che ci stupiranno. Due esempi, l’oleando e il rododendro!

Piante che resistono al freddo fino a primavera anche più belle del gelsomino

Se lo spazio non è un problema, l’ideale è proprio un alberello di oleandro, scenico e stupendo in piena fioritura. Se non vogliamo che cresca troppo in altezza, optiamo per una versione bonsai che mantiene dimensioni più contenute. Questa specie è perfetta perché non richiede manutenzione, resiste a caldo e freddo e regala fiori delicati e stupendi. Da evitare solo se abbiamo animali domestici, perché l’ingestione potrebbe causare problemi vista la sua tossicità.

Se amiamo il geranio estivo, per avere una versione invernale dobbiamo scegliere il rododendro. Questo arbusto sempreverde resiste tutto l’anno ed esplode in una splendida fioritura primaverile. Ricorda molto anche l’azalea, con i suoi colori accesi che danno vitalità a balconi e giardini. A cosa fare attenzione? Evitare posizioni troppo ventilate in inverno e quelle a sud verso l’estate. In alternativa, copriamolo

Non temono neve, gelo o pioggia queste piante dai fiori incredibili

Vuoi stupire tutti con una pianta poco diffusa? Allora punta sull’allamanda, una sempreverde rampicante originaria dell’America Centrale che ama il clima mediterraneo. I suoi fiori ricordano quelli degli alberi di ciliegio e un po’ il narciso, sono davvero scenici. È la pianta ideale per le pareti frangivento ma cresce benissimo anche in vaso per decorare il balcone. Se vogliamo un tappeto di fiori colorati in primavera, questa è una delle piante cespugliose tra cui possiamo scegliere.

Per finire, il calicanto e la viola invernale, due varietà molto diverse che accontentano tutti. Entrambe non richiedono particolare manutenzione e resistono anche a basse temperature. Se iniziano a spuntare le gemme, però, meglio coprirle durante la notte, soprattutto in caso di neve. Se vogliamo ammirare fiori invernali, il calicanto è sicuramente la pianta per noi.

Queste sono solo alcune delle piante che resistono al freddo fino a primavera tra cui scegliere. Ma quando le temperature sono tanto basse ed altalenanti sarebbe meglio pensare ad un riparo. Per proteggere le piante dal freddo, soprattutto notturno, esistono diverse soluzioni in base alle varie specie.