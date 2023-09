Non solo Gucci e Prada: tra i brand più acquistati al Mondo 7 su 10 sono italiani: ecco dove trovare le marche di lusso più amate ai prezzi più bassi, anche NFT

La riscossa del sartoriale Made in Italy corre sui binari del lusso. Per quanto le passerelle siano un terreno di sperimentazione, le classiche lavorazioni italiane sembrano immortali. Ecco dove trovare dei cospicui sconti e risparmiare un po’ di soldi. E dove accettano pagamenti in criptovalute.

Non solo le star di Hollywood sul red carpet, ma anche nella ricca regione del Qatar il sartoriale Made in Italy non perde un grammo di charme. Verrebbe da dire che si tratta di un classico che invecchia benissimo, se non fosse proprio l’opposto. Si tratta, invece, di linee eterne destinate ad evolversi costantemente. Non solo per restare al passo con i tempi: ciò che viene apprezzato di più dell’artigianato italiano è la possibilità di personalizzare un capo rendendolo unico, ad esempio.

Dunque, non solo Gucci e Prada: tra i brand di moda più acquistati al Mondo 7 su 10 sono italiani. Una maggioranza schiacciante, che la dice lunga su quanto, nonostante tutto, il Made in Italy sia ancora sinonimo di eleganza ed estrema qualità. E per la qualità, si sa, chi può permetterselo è disposto a spendere pure parecchio. E chi non può permettersi di spendere cifre astronomiche? Le offerte sul web vengono sicuramente incontro a noi comuni mortali con cospicui sconti. Vediamo dunque quali sono i 7 brand italiani più amati nel Mondo e dove trovare dei pezzi meravigliosi al prezzo più conveniente.

Secondo la classifica della prestigiosa rivista del settore Lyst, ecco quali sono le maison della moda italiana più amate a livello internazionale:

1 – Gucci;

2 – Prada

3 – Valentino

4 – Miu Miu

5 – Fendi

6 – Diesel

7 – Versace

Quali brand di moda italiani accettano il pagamento in criptovalute e si aprono agli NFT

Una curiosità: alcune delle maison Made in Italy si sono aperte ai pagamenti in criptovalute. Una di queste è Gucci, che ha impressionato molto il pubblico e la stampa con le ultime uscite in passerella. È il primo brand di lusso che annuncia di voler accettare la criptovaluta Apecoin, ma, al momento, solo come metodo di pagamento da parte di clienti statunitensi. Prada, invece, si presenta con un intento davvero innovativo. Parliamo della collezione Timecapsule NFT. Ogni primo giovedì del mese, un articolo fisico in edizione limitata e un NFT saranno disponibili solo per 24 ore sul sito ufficiale della maison.

Dove trovare i brand italiani del lusso a prezzi bassi e scontati

Tra i siti che offrono prezzi fenomenali viene subito da nominare Asos, famoso in tutto il mondo per i suoi sconti che, sovente, arrivano al 70%. Basta consultare l’area discount del sito per avere delle succulente sorprese. Per i brand di lusso è molto consigliabile anche la ricerca su Yoox, dove una borsa Prada si può trovare scontata anche di 300 euro. Doveroso, a questo punto, fare un giro anche su The Outnet, perché applica sconti eccezionali su marchi del calibro di Dolce&Gabbana ed altri. Farfetch, invece, è il tempio delle appassionate di moda. I pezzi che vediamo in passerella, spesso, si trovano celermente su questo sito, che riesce a proporli a prezzi più che ragionevoli.