Dove abita la grande cantante Mina un appartamento in affitto arriva a costare anche 3.200 € al mese

Sebbene lontana dalle luci della ribalta dal 1978, Mina con la sua splendida voce continua ad accompagnare molte nostre giornate. L’artista dalla voce ineguagliabile vive, come noto a Lugano, una splendida cittadina lacustre del Canton Ticino. Vediamo nella zona dove risiede Mina che cifre hanno le case e quali sono le bellezze naturali di cui la cantante può godere ogni giorno.

Le radio continuano a passare i grandi successi della cantante cremonese dai classici come Grande Grande Grande o Tintarella di Luna fino ai più recenti come Brivido Felino in coppia con Adriano Celentano. A dire il vero l’elenco potrebbe essere interminabile perché Mina sebbene lontana dal palcoscenico continua a incidere dischi e a collezionare successi, pur conservando una riservatezza assoluta.

Anche la residenza di Mina a Lugano sarebbe avvolta nel mistero se non per un’indiscrezione trapelata qualche anno fa nel 2019 che ricondurrebbe l’abitazione della cantante ad un condominio in zona stazione. Ricordiamo che la stazione di Lugano si trova lungolago ed è praticamente in centro. Mina, però, non avrebbe scelto la zona vip del borgo svizzero che, come noto, è il quartiere di Lugano Paradiso. Diamo un’occhiata ai prezzi degli appartamenti sia in vendita che in affitto e magari potremmo ritrovarci come vicina di casa proprio la signora Mazzini.

Dove abita la grande cantante Mina, i prezzi delle case sono davvero esosi

Prima di dare un’occhiata al mercato immobiliare di Lugano, dobbiamo ricordare che la Svizzera non ha adottato l’euro e il franco svizzero con il cambio di oggi è di 1,04 franchi. La zona della stazione oltre ad essere prospiciente il Lago, è comoda a tutti i servizi quali negozi, ristoranti, la Migros che è la catena di supermercati più diffusa in Canton Ticino. Inoltre ci sono molte occasioni di svago come i numerosi parchi fra cui il Parco Ciani ottimamente tenuto e direttamente sul Lido. Nelle vicinanze troviamo il Casinò e il LAC Lugano Arte e Cultura, un centro culturale che ospita mostre e concerti.

Si tratta di un quartiere molto richiesto proprio per gli ottimi ed efficienti collegamenti con tutta la città e non solo.

Quanto costa una casa zona stazione?

Iniziamo con le case proposte in locazione. Sul portale di annunci immobiliari Idealista troviamo un appartamento extralusso in zona Lugano Castagnola ad un canone veramente per pochi: 3.200 € al mese. L’appartamento è posto al terzo piano e non ha ascensore. La metratura è generosa, di ben 125 mq con soggiorno dotato di camino, due camere e doppi servizi. Il vero plus è però la panoramica terrazza con vista aperta sul Lago di Lugano. Nella zona residenziale di Sorengo, troviamo un attico in affitto a 2.000 € mensili. Anche in questo caso si tratta di 126 mq ma l’appartamento è al piano attico con ascensore.

Infine diamo un’occhiata anche alle vendite. Anche in questo caso Lugano si rivela una meta per pochi. Un bilocale di 50 mq commerciali in zona stazione è in vendita a 330.000 € sul portale di annunci immobiliari. Parliamo di un appartamento in una palazzina degli anni settanta senza ascensore ma con una terrazza dalla spettacolare vista panoramica.

Se, dove abita la grande cantante Mina, un appartamento in affitto può superare i 2.000€ di canone, i prezzi delle vendite sono ancor più alti con un prezzo medio di 7.458 Franchi Svizzeri al mq, pari a 7.736,56 €.

