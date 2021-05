Non c’è nulla di male nel voler essere sempre alla moda e al passo con le ultime tendenze del momento. Sapendo cosa sia alla moda si potrà scegliere consapevolmente quale outfit all’ultimo grido si potrà indossare e quale evitare.

In questo articolo della sezione Moda e Beauty noi di ProiezionidiBorsa vogliamo indicare quali sono gli oggetti irrinunciabili da indossare questa estate per essere sempre alla moda come Chiara Ferragni.

I nuovi accessori di tendenza

Tra gli oggetti definiti must have, i primi da citare sono i sandali. I sandali con i listini sottili rientrano tra gli oggetti più in voga per questa estate 2021. Soprattutto quelli dallo stile minimal e mono colore si riveleranno l’accessorio irrinunciabile per valorizzare il proprio look.

In lizza per il podio sono le borse in nylon. Già durante la primavera sono state espressione di moda ma, per un’uscita estiva che lasci il segno, dovranno essere al braccio delle donne.

Esistono in tante varietà di colori ma quelle più cool sono in tonalità verde pistacchio o colori pastello. Con questo semplice accessorio anche l’outfit più basic sarà di tendenza, inoltre sono molto facili da pulire.

Nel caso in cui non si sappia uscire da casa senza gioielli o semplici accessori per impreziosire la propria figura, l’opzione ideale sono le collane con perline e pietre colorate.

Basta solo un semplice dettaglio per fare un tuffo nella propria infanzia e aggiungere colore e brio alla mise.

Ritorni dal passato

Tra le cose che possiamo ripescare dall’armadio del passato ci sono anche gli accessori in crochet. Si tratta di una tipologia di lavorazione che richiama le reti da pesca.

Per sembrare appena uscite da una copertina di moda ambientata a Tenerife, occorrerà un dettaglio in crochet per essere icona della stagione estiva.

Anche i top con i lacci tornano ad essere protagonisti dell’estate. Che siano lacci al collo o alla vita valorizzeranno la silhouette nei punti giusti.

Borracce e portaborracce: con questi oggetti sarà possibile coniugare stile, corretta idratazione e attenzione verso la tematica sensibile dell’ambiente.

Infine, i bermuda a farfalla. Sono i pantaloncini larghi, comodi, versatili e divertenti per chi ama giocare con volumi.

Ecco quali sono gli oggetti irrinunciabili da indossare questa estate per essere sempre alla moda come Chiara Ferragni.