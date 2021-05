Molte persone, negli ultimi tempi, stanno approfittando di alcune congiunture favorevoli del mercato azionario per investire piccole somme. Moltissimi investitori a livello globale hanno puntato sulle azioni Netflix (NASDAQ:NFLX) e Amazon che sono cresciute sensibilmente negli ultimi anni. Altri invece iniziano ad investire nelle criptovalute. Di certo, dobbiamo sapere che non esistono operazioni sicure ma solo investimenti più rischiosi e meno rischiosi.

Tuttavia, vi sono delle ragioni che inducono le persone ad investire in un certo modo. Esse sono principalmente la svalutazione del danaro e la possibilità di mettere a rendita piccole somme. Pertanto, per fare piccoli investimenti anche di 100 euro al mese e non far marcire i soldi sotto il cuscino subendone la svalutazione, possiamo tentare questi utilizzi che stanno spopolando

Piani di accumulo per i piccoli investimenti

Poiché molti hanno riscontrato che mettere i propri risparmi sotto il materasso non paga, cerchiamo di capire quali sono i metodi semplici per far fruttare il danaro. Si può cominciare con un piano di accumulo in ottica di lungo termine (con durata 10 o 20 anni o addirittura di più).

Il cosiddetto PAC è una formula proposta da banche e società d’investimento che permette di accantonare mensilmente una cifra prestabilita. Questa somma può essere investita, secondo cadenze, ammontare e modalità che si possono scegliere liberamente.

In questo modo, il capitale investito potrà crescere lentamente con piccole aggiunte mensili o periodiche. Ad esempio quando i mercati azionari scendono.

Esempio pratico sui piccoli investimenti e i piani di accumulo

In un periodo come questo dove i rendimenti sono negativi e il conto corrente non rende nulla, questo tipo di investimento potrebbe essere una buona alternativa. A patto, però, che si abbia la predisposizione ad investire in questo strumento per lungo termine.

Infatti, le statistiche dicono che un piano di accumulo sull’azionario per portare a probabili (non c’è nulla di certo!) rendimenti positivi deve durare fra i 15 e i 20 anni.

