Acquistare una seconda casa al mare in Campania: ecco le migliori località e dove costa meno

Sogni una casa al mare? Se vuoi comprarla in una delle Regioni più belle d’Italia, ecco le valutazioni da fare.

Capri e Positano sono le località balneari campane con il più alto costo degli immobili al metro quadro. È quanto emerge dall’indagine condotta dal Corriere della Sera sui prezzi delle case al mare nelle più famose località turistiche italiane. Acquistare una seconda casa? Dove? La mappa sul costo degli immobili è stata elaborata dalla sezione economica del quotidiano, utilizzando i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate. A Capri i prezzi degli immobili top vanno da 7.000 a 10.700 euro al metro quadro, a Positano sono leggermente più bassi, partono da 5.500 per arrivare a 8.100 euro.

Dove i prezzi sono più alti

In cima alla classifica elaborata dal Corriere della Sera troviamo tre località della Liguria. Portofino, con prezzi che vanno da 16.300 a 22.900 euro per gli immobili top, seguita da Sestri Levante e Santa Margherita Ligure. Capri occupa il quarto posto. Seguono altre località balneari famose, come Forte dei Marmi, Alassio e Positano, ma anche Porto Cervo, Ponza e Riccione, per fare degli esempi. La Liguria la fa da padrona con numerose località presenti. Gli altri centri si trovano prevalentemente sulla costa tirrenica e solo pochissimi si affacciano sul litorale adriatico.

Acquistare una seconda casa al mare nelle mete preferite dalle star internazionali

La Campania è presente in classifica con numerose località. Oltre a Capri e Positano troviamo Anacapri con prezzi che vanno da 5.200 e 7.900 euro per gli immobili top, seguita da Amalfi la cui forbice oscilla tra 5.300 e 7.400 euro e Sorrento tra 4.500 e 6.800 euro. Seguono Piano di Sorrento, Ravello, Maiori e Minori. L’ultima località campana inserita in classifica è Cetara con prezzi che oscillano tra 3.100 e 4.500 euro al metro quadro.

In realtà queste cifre non ci sorprendono perché si tratta di località gettonatissime, le mete preferite dalle star internazionali per le loro vacanze. Comprare casa in una di queste cittadine è un investimento destinato a durare nel tempo con la possibilità di ricavarne profitti interessanti. Si tratta tuttavia di cifre importanti che non tutti sono disposti a spendere. Dove trovare soluzioni più economiche?

Dove costa meno

Per acquistare una seconda casa al mare a prezzi più accessibili basta spostarsi sulla costa cilentana che vanta località balneari di tutto rispetto. Molte spiagge lungo questo litorale hanno avuto la Bandiera Blu, l’ambito riconoscimento della FEE che premia la qualità delle acque e la sostenibilità ambientale. Sui portali immobiliari che operano nella zona l’offerta di case è ampia e diversificata. Ecco qualche esempio tratto dalla piattaforma Idealista.it.

A Palinuro, in località Pietre Rosse, è in vendita un trilocale di 65 mq a 60.000 euro, con vista sul porto di Palinuro. È immerso nel verde della macchia mediterranea e dista 4 km dalla spiaggia della Marinella. Ancora, a Castellabate, a pochi km dalle spiagge, è in vendita un trilocale di 55 mq a 75.000 euro. Dispone di un’ampia terrazza con vista sul mare e sulle colline circostanti. Infine, con 130.000 euro è possibile comprare una villa sul mare di 120 mq. L’immobile si trova a Montecorice, una frazione di Agnone Cilento, ed è situato all’interno del Parco De Martino.

(n.d.r. *Per maggiori informazioni sugli annunci riportati si rimanda direttamente ai portali dei siti immobiliari. ProiezionidiBorsa riporta queste notizie soltanto a titolo informativo e gratuito e non se ne assume responsabilità riguardo contenuti e informazioni fornite.)

