Sarebbero diverse le tracce che testimoniano la scoperta delle erbe aromatiche in antichità. I Greci e gli Egizi ne facevano uso in cucina, o anche per svolgere riti propiziatori e religiosi. Solo a partire dal Medioevo tutte le piante con proprietà officinali e medicinali vennero catalogate e conservate ad opera dei monaci. Nacquero così gli “orti dei semplici”, degli splendidi giardini, all’interno dei monasteri, dove erano piantate tutte le erbe e le spezie provenienti da tutto il Mondo. Ancora oggi sono largamente diffuse, le piante aromatiche profumano gli ambienti, tengono lontani gli insetti rendono le nostre ricette sublimi. Sono in tanti, infatti, a possedere qualche esemplare sul davanzale di casa, fuori in giardino o nelle fioriere in balcone.

Quali piante aromatiche possono stare vicino nello stesso vaso e quali concimare con fondi di caffè e cenere

Ogni erba possiede una caratteristica particolare e si distingue dalle altre non solo dalla forma delle foglie, ma soprattutto dall’odore che sprigiona. Basta così raccogliere una fogliolina per insaporire e arricchire pietanze, bevande rinfrescanti ed anche vini. Se fatte seccare, le foglie e i rami, sono dei perfetti profumatori naturali da mettere all’interno degli armadi e cassetti, insieme alle bucce degli agrumi. Per poter avere un piccolo orto di piante aromatiche non è indispensabile avere spazi molto grandi, perché potremmo coltivarle in vaso senza troppa difficoltà. Bisogna, però, ricordarsi di seguire alcuni accorgimenti che faranno crescere in salute i germogli. Ogni pianta necessita di un tipo di terreno differente, per il basilico optiamo per l’universale, per il rosmarino quello drenante. Usiamo un vaso preferibilmente in terracotta, con il buco alla base, posizioniamoli al sole o all’ombra, in base alle necessità di ogni singola varietà.

Abbinamenti delle erbe

Se siamo indecisi su quali piante aromatiche possono stare vicino nello stesso vaso, potremmo fare degli abbinamenti utili a risparmiare anche spazio. Gli abbinamenti da evitare sono basilico e menta o lavanda, meglio farlo crescere nello stesso vaso del prezzemolo, perché necessitano delle stesse innaffiature e terriccio. In alternativa potremo piantare vicini basilico ed erba cipollina, insieme diventeranno un valido repellente naturale contro animaletti e parassiti. Non mettiamo insieme salvia e rosmarino che producono entrambe radici voluminose e fitte. Mentre potremmo tranquillamente posizionare accanto il timo la maggiorana, o la salvia, che amano il sole e necessitano di poca acqua.

Per concimare a dovere queste splendide piante potremmo ricorrere ai fondi di caffè, un prezioso scarto utile all’orto. La polvere del caffè è ricca di minerali come azoto, potassio, magnesio, per questo potrebbe trasformarsi in ottimo fertilizzante e repellente contro formiche e lumache. Aggiungiamolo solo nelle piante che hanno un terreno acido, come basilico, aglio, pepe e prezzemolo. Al contrario, invece, la cenere di legna, ricca di potassio e fosforo, non va aggiunta alle aromatiche coltivate in terreni acidi.

