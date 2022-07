La carrozzeria di auto e moto ed i vetri delle nostre macchine sono spesso macchiati dalla resina degli alberi.

La resina scorre nell’albero ed è appiccicosa, in quanto costituita da zuccheri e nutrienti. Dalle scalfitture del tronco può diventare visibile e gocciolare.

A seconda di come aderisce alla carrozzeria può danneggiarla, fino a farla addirittura arrugginire.

Lasciare la resina sull’auto, senza rimuoverla, crea delle sollecitazioni alla vernice. Infatti le gocce tendono a restringersi tirando via lo strato superficiale del rivestimento.

Come rimuovere la resina indurita dalla macchina e dal vetro dell’auto senza alcol o bicarbonato

Molti, dopo aver lavato l’auto, utilizzano l’alcol denaturato. Versando l’alcol su un panno, si potrebbe riuscire a rimuovere del tutto le gocce. Ma non è detto che accada.

La resina non è solubile in acqua, ma potrebbe essere debellata con l’etanolo contenuto nella benzina.

Ma per preservare la carrozzeria dell’auto si potrebbe usare un metodo naturale e meno aggressivo.

In un’area ombreggiata potremmo applicare un prodotto che abbiamo sempre in casa. L’olio vegetale.

Molti usano l’olio d’oliva o l’olio di semi per rimuovere la resina dalla carrozzeria e dai vetri. Ma occorre seguire i consigli degli esperti per riuscire nell’intento e salvaguardare l’auto.

Dovremo innanzitutto ungere con l’olio un panno di daino. Procederemo strofinando, delicatamente, ma in maniera decisa sui punti in cui la resina si è indurita.

La carrozzeria sarà perfetta con questi consigli

Quando i residui saranno stati eliminati dai vetri e dalla vernice, si dovranno sciacquare le zone trattate con un sapone specifico per auto.

Oltre a sapere come rimuovere la resina indurita dobbiamo vedere come salvaguardare la vernice della nostra vettura.

Dopo il lavaggio, con detergenti specifici, potremo perfezionare il lavoro applicando sulla carrozzeria una mano di cera.

La cera potrà restituire lucentezza alla vernice. Riparerà la carrozzeria dai quei piccoli segni che si possono creare per usura o durante le operazioni di rimozione appena concluse.

L’effetto sarà quello di un’auto nuova, appena uscita dal concessionario.

Esistono 3 tipi di cera. Quella pastosa viene venduta in barattoli ed è la più utilizzata. Si applica preferibilmente con una spugnetta.

La cera liquida dona maggior lucentezza, ma protegge meno la carrozzeria e può essere applicata con un panno morbido. Viene utilizzata soprattutto quando la vernice è opaca.

La cera spray è più veloce da applicare, lucida e protegge, ma la sua applicazione dura meno nel tempo. Questa deve solo essere spruzzata sull’auto e lasciata asciugare.

Ognuno potrà scegliere in base alle proprie esigenze.

Lettura consigliata

Pagherà fino a 866 euro di multa chi commette questa infrazione molto diffusa durante la guida dell’auto e quali rischi ci sono per la sicurezza