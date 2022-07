Quando siamo nel traffico abbiamo difficoltà a capire come comportarci al semaforo. Qualche volta scatta il giallo, mentre stiamo sorpassando l’incrocio, altre volte il giallo è già acceso.

Facciamo confusione e magari acceleriamo per non restare fermi qualche minuto. Ma la decisione ci può costare cara, specialmente se l’infrazione accade di notte.

Infatti nelle ore notturne la multa aumenta da 167 a 222 euro.

Quando scatta la multa di 222 euro al semaforo con telecamera e dopo quanto arriva

Dobbiamo capire bene cosa fare quando la luce del semaforo non è verde.

In molte città sono stati inseriti dei timer, che indicano quanti secondi mancano al cambio di colore della luce. Questo consente di regolarci e rallentare o fermare la marcia, evitando di incorrere in comportamenti scorretti.

Ma non tutti i semafori sono dotati di questo servizio.

Molti di noi credono che il giallo sia solo un avvertimento, che preannuncia lo stop del rosso. Non è così. La legge prevede che, con il giallo, ci si debba fermare.

C’è solo un’eccezione. Se la luce passa dal verde al giallo mentre si è in marcia ed in prossimità dell’incrocio si può procedere.

Questa eccezione è dovuta al fatto che una frenata brusca potrebbe provocare incidenti. Se l’automobilista verifica, dallo specchietto retrovisore, di avere moto o veicoli così vicini da poter provocare un tamponamento, potrà evitare di fermarsi.

Quando invece ci si rende conto che il semaforo è giallo e si ha la possibilità di frenare gradualmente, si è tenuti a farlo.

Come fare ricorso e quanti punti vengono tolti dalla patente

Ecco quando scatta la multa di 167 euro o 222, se si passa con il giallo tra le 22 e le 7.

Se non c’è la contestazione immediata, ma la multa scatta attraverso il T-Red, la notifica dovrà avvenire entro 90 giorni. Il verbale notificato conterrà anche il modulo per la comunicazione dei dati del conducente. Questo modulo deve essere inoltrato nei tempi previsti per non incorrere in ulteriori sanzioni. Il conducente che ha commesso l’infrazione si vedrà decurtare 6 punti dalla patente.

Il Codice della Strada non indica con esattezza i tempi da rispettare nel passaggio. Ma solitamente la multa scatta quando il conducente ha superato l’incrocio dopo almeno 3 secondi dal passaggio dal verde al giallo.

Eventuali ricorsi non possono basarsi sulla breve durata della luce gialla. La Cassazione ha già specificato che tale durata consente di frenare, se la guida è ad una velocità adeguata all’attraversamento di un incrocio.

Se si è convinti delle proprie ragioni si può presentare ricorso in via amministrativa al Prefetto, entro 60 giorni dalla notifica. Oppure si può procedere in via giurisdizionale davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni.

