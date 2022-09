Se l’estate è la stagione degli abitini a fantasia, con fiori, pizzo o anche dei coloratissimi copri costume, in autunno il must sono i pantaloni.

Ebbene sì, anche chi ama le gonne alla follia si trova costretta a ripiegare sulla controparte maschile, per così dire, per non soffrire il freddo.

Ma anche i pantaloni, comunque, se scelti nei modelli giusti e abbinati con gusto, diventano sinonimo di estrema femminilità, smarcandosi dall’apparente sportività.

E visto che appunto saranno i nostri migliori amici nel corso dei prossimi mesi, non resta che scoprire quali pantaloni indossare, anche con gli anfibi.

Carrot fit, culotte, skinny

Tra le migliori tendenze della stagione autunnale trovano posto innanzitutto i carrot fit, ovvero, come suggerisce il nome, i pantaloni dal taglio a carota.

Esaltano i punti di forza di ogni fisico ed è preferibile abbinarli con camicie bon ton e l’immancabile blazer, naturalmente in tinta.

Per slanciare ancora di più la figura, poi, ottimi anche i pantaloni culotte, che mettono l’accento sulla caviglia, riuscendo così ad allungare la gamba.

Da indossare con i tacchi, ma anche con gli anfibi e con bluse dall’ispirazione romantica.

Sulla stessa scia si collocano anche i pantaloni skinny, che tendono per natura ad abbracciare la silhouette, valorizzando le curve.

In questo caso, ciò che fa la differenza sono gli accessori: un paio di occhiali da sole cat eye e gli stivali con il tacco.

Quali pantaloni indossare anche con gli anfibi per essere sempre alla moda

Il modello sartoriale è poi uno di quelli che si rinnova di stagione in stagione, risultando sempre attuale e raffinato.

Perfetto con i look da ufficio e con un blazer gessato.

Altrettanto iconici sono anche i pantaloni a sigaretta, da indossare con i mocassini e una camicia dai dettagli in pizzo.

E come potrebbero mancare nell’armadio i pantaloni palazzo?

Fanno guadagnare qualche centimetro in più in altezza e rendono il fisico longilineo anche senza mettere un paio di tacchi alti.

La grande novità dell’autunno 2022

Tuttavia, il modello che conoscerà più fortuna il prossimo autunno sono i pantaloni in vinile, che danno al look quel tocco rock in più per affrontare la stagione con stile e soprattutto con la giusta carica.

Da indossare con i sandali, alti o bassi, in questo inizio di stagione ancora caldo per poi virare su anfibi o décolleté.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti e tutte le occasioni, non resta che prendere nota di questi outfit e provarli il prima possibile.

