Quali lavoratori riceveranno una super busta paga a luglio con aumenti fino a 1.200 euro l’anno

Già da diverse settimane il Governo ha annunciato un aumento degli stipendi, per fronteggiare la crisi e il caro prezzi. A tener fede alle premesse, a fine luglio interverrà il cosiddetto Decreto Stipendi. Con esso si adotteranno delle misure sulle bollette e si prorogherà il taglio delle accise sul carburante per agosto e settembre. Inoltre, si approderà, finalmente, alla misura sul taglio del cuneo fiscale. In particolare, l’intervento, in base alle premesse, dovrebbe tradursi nell’aumento del netto in busta paga per milioni di lavoratori.

La misura dovrebbe essere operativa già da luglio e ha lo scopo principale di supportare i lavoratori in questo momento di grande inflazione. Sempre sugli stipendi, si sta dialogando sull’introduzione del salario minimo, suggerito a livello europeo. Questo dovrebbe giungere ad integrare i contratti principali di categoria.

Quando si avranno gli aumenti degli stipendi e per chi

Il progetto sull’aumento degli stipendi, per il momento provvisorio, dovrebbe essere confermato e divenire strutturale solo con la Legge di Bilancio. Per quanto concerne il quantum, l’incremento potrebbe ammontare a una cifra che va dai 100 ai 150 euro al mese. Inoltre, per il taglio del cuneo fiscale, il Governo stanzierà circa 5 miliardi di euro. Essi dovrebbero derivare dai maggiori incassi delle entrate fiscali. Parallelamente, è in ballo il progetto di aumentare gli stipendi di circa ulteriori 100 euro al mese. Il tutto, facendo diventare strutturale anche il Bonus 200 euro, ma per un ammontare inferiore.

Sulla scorta di queste proiezioni, se dovessero andare in porto tutti i progetti in campo, gli stipendi dovrebbero aumentare di circa 1.200 euro in media all’anno. Tuttavia, molto probabilmente, gli aumenti non saranno per tutti ma solo per alcuni. Ecco, quindi, quali lavoratori riceveranno una super busta paga a luglio. Ebbene, l’ipotesi principale è quella di raddoppiare il taglio sui contributi per le retribuzioni fino a 35.000 euro annui. Il PD, invece, propone l’alternativa di azzerare i contributi per chi guadagna meno di 10.000 euro l’anno.

Quali lavoratori riceveranno una super busta paga a luglio con aumenti fino a 1.200 euro l’anno

Veniamo, adesso, a trattare della data in cui si avrà il cambiamento e aumenteranno gli stipendi dei lavoratori. Come premesso, l’aumento dovrebbe aver luogo già con la busta paga di agosto o, massimo, di settembre. Per quanto attiene, invece, alla conferma delle misure sul piano strutturale, si dovrà aspettare la Legge di Bilancio 2023. Per il momento, il taglio del cuneo fiscale sarà provvisorio, grazie al Decreto Stipendi. Inoltre, si prevede di introdurre delle sanzioni per gli imprenditori che non introdurranno meccanismi di adeguamento. In altri termini, occorre adottare la rivalutazione degli stipendi sulla base degli indici di inflazione.

